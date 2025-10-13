A candidata independente Maria das Dores Meira, apoiada por PSD e CDS-PP, venceu as eleições para a Câmara Municipal de Setúbal, obtendo 29,91% dos votos. Antes de os resultados terem sido todos contabilizados, a ex-autarca comunista já tinha declarado uma “vitória expressiva”, após “tanta luta” e “contra tudo e contra todos” nestas eleições autárquicas.

Em declarações à chegada à sede de campanha, em Setúbal, pouco antes da 01h00 de segunda-feira, e quando ainda não está fechada a contagem oficial dos votos, Maria das Dores Meira já dava como certa a vitória por “uma diferença de 1.200 votos em relação ao PS”, o que, acrescentou, “não foi assim tão à justa”. Os resultados finais mostram que a diferença foi afinal de 1.338.

Os socialistas, cujo cabeça de lista era Fernando José, obtiveram 27,48% e elegeram os mesmos mandatos do que Maria das Dores Meira. Em terceiro, ficou o Chega com 18,07%, que elegeu dois vereadores. Em quarto, apenas com um vereador, ficou a CDU — que tinha vencido Setúbal desde 2001 — com 11,43%.

“É um regresso com muita força, muito entusiasmo e com este povo todo à espera deste regresso e deste entusiasmo”, afirmou Maria das Dores Meira aos jornalistas, que regressa a um município que liderou entre 2006 e 2021, pela CDU.

Antes, o presidente cessante do município setubalense, André Martins (eleito da CDU e que era vice-presidente quando Dores Meira liderava o executivo pela coligação de esquerda), já tinha reconhecido a derrota, ao falhar a reeleição.

A independente destacou que se tratou de uma “vitória expressiva, com tanta luta”, com uma candidatura independente que enfrentou “uma campanha tão baixa, tão baixa, tão negra”. “Ganhámos contra tudo e contra todos foi fantástico”, salientou.

Questionada se o apoio do PSD e CDS prejudicou a sua candidatura, Maria das Dores Meira negou, justificando: “Já tínhamos pessoas do PSD e CDS nas nossas listas antes de esses dois partidos nos darem o seu apoio”.

Gralha corrigida às 11h35 de dia 21 de outubro