Um comboio Intercidades da CP que ligava Lisboa – Oriente a Faro perdeu, esta segunda-feira, uma carruagem a meio da viagem, noticia o Público. De acordo com o jornal, o engate que ligava duas carruagens partiu-se e uma ficou desligada do resto da composição. Ninguém ficou ferido na sequência do incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira.

A situação não é por si perigosa, dado que a quebra de um engate leva a que todas as composições parem imediatamente. Ainda assim, cria constrangimentos na linha ferroviária, dado que o comboio fica parado na via. Para salvar a situação, um comboio de mercadorias acabou por rebocar o Intercidades até à estação de Grândola.

Neste momento, segundo o que apurou o Público, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção.