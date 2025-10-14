Um comboio Intercidades da CP que ligava Lisboa – Oriente a Faro perdeu, esta segunda-feira, uma carruagem a meio da viagem, noticia o Público. De acordo com o jornal, o engate que ligava duas carruagens partiu-se e uma ficou desligada do resto da composição. Ninguém ficou ferido na sequência do incidente, que ocorreu entre Grândola e Canal Caveira.
A situação não é por si perigosa, dado que a quebra de um engate leva a que todas as composições parem imediatamente. Ainda assim, cria constrangimentos na linha ferroviária, dado que o comboio fica parado na via. Para salvar a situação, um comboio de mercadorias acabou por rebocar o Intercidades até à estação de Grândola.
Neste momento, segundo o que apurou o Público, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários abriu uma análise para recolher informações sobre o incidente, que terá tido origem numa falha de manutenção.
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]