O Presidente da República promulgou esta terça-feira as alterações ao currículo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que passa a ser regulada por Aprendizagens Essenciais, em linha com a nova Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.

“O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, com vista a reforçar o papel da educação para a cidadania na formação integral dos alunos através da valorização da componente de Cidadania e Desenvolvimento”, lê-se na nota publicada esta terça-feira na página da Presidência da República.

As alterações à disciplina entram este ano em vigor, mas as escolas terão até às férias do Natal para elaborar as suas estratégias de Educação para a Cidadania.

Os até agora 17 domínios – alguns obrigatórios e outros facultativos — serão integrados em oito dimensões obrigatórias: Direitos Humanos, Democracia e Instituições Políticas, Desenvolvimento Sustentável, Literacia Financeira e Empreendedorismo, Saúde, Media, Risco e Segurança Rodoviária, e Pluralismo e Diversidade Cultural.

A proposta do Governo, que esteve em consulta pública no verão, gerou polémica, sobretudo devido à aparente ausência de questões relacionadas com a educação sexual.

Na versão final, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação não introduziu novos temas e manteve, no essencial, o que já estava previsto na versão que esteve em consulta pública, mas clarificou alguns conceitos que passaram a ter mais peso, respondendo a algumas críticas apontadas.