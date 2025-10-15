A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Almada, um cidadão português procurado pelas autoridades da Bélgica por suspeita de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

Em comunicado, a PJ explica que os factos terão ocorrido entre janeiro de 2016 e setembro de 2025, sendo o detido suspeito de pertencer a uma organização criminosa que falsificava documentos de identidade e branqueava fundos provenientes de vários crimes, nomeadamente, tráfico de pessoas, fraude fiscal e fraude à segurança social.

Para o efeito, foram adquiridas várias empresas na Bélgica e em Portugal, utilizando cidadãos estrangeiros como “testa-de-ferro”.

A organização utilizou também mecanismos de faturas falsas e repartição de dinheiro.

Segundo a PJ, pelos crimes de que é suspeito, o homem, de 30 anos e que tinha sido alvo de um mandado de detenção europeu, poderá vir a ser condenado a uma pena de 10 anos de prisão.

O detido, que terá regressado da Bélgica para Portugal há cerca de oito meses, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.