O secretário de Estado para a Simplificação, Paulo Magro da Luz, disse esta quinta-feira que “ser digital não é mais um fator de diferenciação”, categorizando a digitalização como um “pré-requisito para o crescimento, a resiliência e a soberania”.

“Vemos que as nossas empresas têm os talentos e a criatividade necessários para liderar o mundo digital, mas às vezes são impedidas pela fragmentação, complexidade e encargos administrativos que lhes criam uma falta de capacidade para avançar e enfrentar os seus concorrentes internacionais”, afirmou o governante na conferência B9+ European Digital Summit, organizada pela CIP em Lisboa.

Na sua intervenção, o secretário de Estado ressalvou as prioridades estratégicas do Governo, entre as quais “simplificar e harmonizar as regulamentações” para criar um ambiente “mais favorável para que as empresas prosperem além das fronteiras”.

Paulo Magro da Luz ressalvou as intenções do executivo e afirmou que irá acelerar a “transformação digital na administração e nos serviços públicos, com foco no atendimento aos cidadãos e às empresas com agilidade, e não com burocracia”.

“Para nós, a simplificação e a digitalização não são uma reforma única, devem ser uma meta e uma mentalidade permanentes”, acrescentou.

O governante reiterou ainda que o “plano de ação de estratégia digital” será “lançado em breve”.