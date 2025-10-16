Ana Gomes vai deixar de ter espaço de comentários na SIC Notícias. Ao fim de 10 anos de ligação ao canal da Impresa, a ex-eurodeputada e ex-candidata presidencial deixa a colaboração no âmbito da renovação de comentadores que a SIC Notícias está a fazer nesta rentrée.

Bernardo Ferrão, diretor de informação da SIC e diretor da SIC Notícias, explicou ao Observador que “a Ana Gomes teve com a SIC Notícias uma estreita e excelente relação de quase 10 anos”, mas “estamos desde setembro num processo de reformulação dos espaços de comentário e, nesse âmbito, decidimos que faria sentido, no que toca aos comentadores, repensar horários, com que frequência, e que era altura de fazer uma renovação em algumas faixas horárias”.

Contactada pelo Observador, Ana Gomes disse estar “confortável” com a sua saída de antena. “Tudo tem o seu fim. É o fim de um ciclo normal”, por isso, “o atual momento não me surpreende”, mas afasta qualquer ligação política em relação à decisão.

A SIC Notícias está a reformular a sua programação e o seu painel de comentadores. Tal como o Observador já tinha noticiado, António Vitorino, ex-ministro e ex-comissário europeu ligado ao PS, vai ter um programa próprio a partir de novembro.

Bernardo Ferrão explica ao Observador isso mesmo: “A SIC Notícias está a fazer nesta rentrée uma renovação dos seus comentadores, com o mais recente exemplo da entrada de António Vitorino — que estreia em novembro — ou ainda Carlos Guimarães Pinto, Francisco Guimarães e Pedro Henriques. Essa renovação passa por algumas saídas, nomeadamente Ana Gomes, ao fim de quase dez anos de uma estreita e excelente relação”.

No âmbito da renovação já tinham saído recentemente Jorge Baptista, Duarte Gomes e Olivier Bonamici.

Nos novos programas surgiu já o “Torto e Direito” com Miguel Morgado e o lançamento de “Casos de Polícia” ao fim de semana. É no âmbito desta nova grelha que entrará, durante a semana (mas em dia ainda não determinado), o programa de António Vitorino. Bernardo Ferrão garante que “essa renovação vai continuar e passará por outros horários decisivos de segunda a sexta e no fim de-semana”.