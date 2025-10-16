A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, votos de congratulação e louvor à opositora venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025.

PSD, JPP e PS apresentaram votos de louvor e congratulação, que foram discutidos em conjunto, na sessão plenária do parlamento regional, no Período Antes da Ordem do Dia.

O voto de louvor do PSD, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o CDS-PP, destaca que Maria Corina Machado “tem sido, ao longo das últimas duas décadas, uma das vozes mais firmes e corajosas na denúncia contra o socialismo do século XXl, da opressão, da corrupção e da violação sistemática das liberdades fundamentais perpetradas pelo regime autoritário venezuelano”, liderado por Nicolás Maduro.

E, “apesar das constantes perseguições, da censura e das ameaças à sua integridade pessoal”, Maria Corina Machado “manteve-se fiel ao princípios democráticos e à defesa pacífica da vontade soberana do povo venezuelano, tornando-se símbolo de resistência e esperança”, é acrescentado.

“Este prémio é igualmente um tributo ao sacrifício de milhões de venezuelanos que, dentro e fora do seu país, enfrentam adversidades com dignidade, civismo e fé nos valores da liberdade, demonstrando que a esperança pode resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis”, sublinha o PSD.

O voto de louvor do JPP, o maior partido da oposição no parlamento madeirense, também destaca Maria Corina Machado como uma “figura chave da política venezuelana da atualidade e líder da oposição ao governo vigente”, salientando que, numa altura em que “as democracias enfrentam desafios crescentes e o autoritarismo tenta impingir o silêncio e o medo”, o seu percurso “representa a esperança e a coragem”.

Por seu turno, o PS apresentou um voto de congratulação à opositora venezuelana “pelo seu inabalável compromisso com a democracia a liberdade e os direitos humanos”.

O texto dos socialistas exprime igualmente “solidariedade para com o povo venezuelano e com a comunidade madeirense ligada à Venezuela, que partilha o desejo legítimo de viver em liberdade, segurança e dignidade”.

A atribuição do Prémio Nobel da Paz da Maria Corina Machado foi anunciada pelo Comité Nobel norueguês, na sexta-feira, “um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”

Nascida em 1967, na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Nicolás Maduro, tendo sido candidata favorita à vitória nas eleições presidenciais de julho de 2024.

No entanto, foi impedida de concorrer quando, em janeiro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado com o Governo de Maduro, a proibiu de ocupar cargos públicos durante 15 anos.