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Itália. Carro de jornalista de investigação destruído em ataque com explosivos. Meloni fala em "ato de intimidação"

Este artigo tem mais de 1 ano

Explosão também destruiu carro da filha, que chegara a casa 20 minutos antes do ataque. Jornalista sugere que explosão pode ter relação com os temas abordados no programa de investigação que conduz.

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A explosão ocorreu por volta das 22h00 locais (21h00 em Lisboa), em Campo Ascolano, cidade no sul de Roma

Instagram @ReportRai3

A explosão ocorreu por volta das 22h00 locais (21h00 em Lisboa), em Campo Ascolano, cidade no sul de Roma

Instagram @ReportRai3

O carro do jornalista de investigação italiano Sigfrido Ranucci ficou completamente destruído na sequência de um ataque com explosivos em frente à sua casa na noite desta quinta-feira, nos arredores de Roma.

O ataque aconteceu por volta das 22h00 locais (21h00 em Lisboa), em Campo Ascolano, localidade no sul de Roma, e atingiu não só o carro do jornalista, mas também o da sua filha e uma parte exterior do prédio onde residem. No local estiveram os Carabinieri (a polícia italina), os bombeiros e uma equipa forense, não havendo registo de vítimas.

“A minha filha passou à frente do meu carro alguns minutos antes da explosão. Eles poderiam tê-la matado”, lamenta o jornalista em declarações ao jornal italiano Corriere della Sera, após relatar que a filha tinha chegado a casa 20 minutos antes da explosão. Um vídeo dos estragos causados já foi publicado nas redes sociais do Report, o programa que Ranucci apresenta.

Ranucci explicou que foi usado um quilo de explosivos, colocados na parte de baixo do seu carro, referindo que a inexistência de câmeras de videovigilância pode dificultar a identificação dos responsáveis. “Estou no carro com os Carabinieri e vou denunciar tudo o que aconteceu”, garantiu o jornalista à agência de notícias italiana Ansa.

“Pode não ser uma coincidência ter acontecido isto dias depois de eu ter anunciado as novas investigações do Report”, sugere o jornalista que é alvo de ameaças há mais de 10 anos.

No passado domingo, Ranucci anunciou que o seu programa de investigação iria voltar ao ar no dia 26 de outubro com novos assuntos, depois de “decisões editoriais” terem suspendido o programa em julho deste ano. “Falaremos sobre o que está a acontecer na área da energia eólica e vamos voltar a falar sobre os bancos. Os bancos foram um dos principais focos do programa até alguns anos atrás. O que aconteceu? O que mudou?”, anunciou o jornalista num vídeo publicado nas redes sociais do programa.

O jornalista está sob escolta policial diária desde 2014, após terem sido descobertos os planos da máfia italiana ‘Ndrangheta, considerada a mais perigosa de Itália, para o assassinarem depois de Ranucci investigar práticas ilícitas em organizações criminosas. Ultimamente, tem vindo a denunciar cada vez mais intimidações, incluindo balas perdidas no jardim de sua casa e casos de perseguição por suspeitos já identificados pela sua escolta.

A primeira-ministra Giorgia Meloni já reagiu ao ataque, que classifica como um “ato de intimidação”, prestando solidariedade ao jornalista. “A liberdade e a independência da informação são valores não-negociáveis das nossas democracias, que continuaremos a defender”, pode ler-se numa publicação na rede social X.

Também os ministros dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, da Defesa, Guido Crosetto, e das Infraestruturas, Matteo Salvini, repreenderam o ataque “inaceitável” que afeta a “liberdade e independência da informação”.

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