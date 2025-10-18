A Casa Branca estará a tentar agendar um encontro do Presidente Donald Trump com o homólogo norte-coreano Kim Jong Un, na visita à Ásia que está agendada para o final deste mês, avança a CNN, citando fontes anónimas.

Ainda estará numa fase preliminar, já que não há ainda planos logísticos concretos para que tal possa acontecer, não tendo, mesmo, havido uma comunicação formal entre Washington e Pyongyang.

Apesar de na próxima viagem à Ásia a Administração Trump estar mais empenhada num encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, em altura de nova escalada da guerra comercial entre os dois países.

No primeiro mandato de Trump foi possível organizar um aperto de mão entre os dois líderes — Trump e Jong Un — na zona desmilitarizada em menos de 48 horas, recorda a CNN. Os dois líderes encontraram-se várias vezes nesse primeiro mandato de Trump.

Em agosto, quando Trump se encontrou com o Presidente sul-coreano mostrou interesse num encontro com Jong Un. E foi nessa ocasião que Lee fez o convite formal a Trump para marcar presença no encontro da APEC a 31 de outubro e 1 de novembro na Coreia do Sul, o que poderia dar a oportunidade para o encontro com o líder da Coreia do Norte.