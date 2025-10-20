Itália. Motorista morto em ataque de rivais após jogo de basquetebol

Após um jogo de basquetebol entre duas equipas da 2ª divisão, em Itália, um dos motoristas que transportava adeptos da equipa vencedora foi morto em ataques dos adeptos rivais. O Ministério Público está a investigar o caso como homicídio agravado, segundo avança a imprensa italiana.

Foi assim que na tarde do passado domingo, o jogo da 2ª divisão entre as equipas RSR Sebastiani Rieti e Estra Pistoia acabou em tragédia. O autocarro dos adeptos da Estra Pistoia, a equipa que venceu por 73-88, foi escoltado pela polícia à saída de Rieti por já ter havido vários momentos de conflito durante a partida em que as autoridades foram obrigadas a intervir, relata o Corriere dello Sport.

No entanto, foi pouco depois de a polícia ter deixado o autocarro que os adeptos do RSR Sebastiani Rieti atiraram vários tijolos ao para-brisas, tendo acertado no segundo motorista, Rafaelle Marianella de 65 anos, que estava sentado ao lado do que conduzia o autocarro. O homem terá morrido no local, segundo La Gazzetta Dello Sport. Outra pedra também partiu violentamente o vidro perto do primeiro motorista mas não lhe terá acertado.

A polícia e os Carabinieri intervieram de imediato para deter os responsáveis, estando esses ainda em fuga, mas a pedra que matou o motorista está a ser analisada para identificação do ADN de quem a terá atirado. Várias fotos e vídeos já circulam nas redes sociais, revelando não só o estrago evidente no autocarro, mas também a pedra que terá matado o motorista.

Morire per una partita di #basket. Sassaiola contro il pullman che, da #Rieti, portava a casa i tifosi di #Pistoia. L’autista colpito in faccia da una pietra.

Vedo riflessi la violenza e l’odio che coltiviamo ogni giorno, anche qui.

Non e’ più sport, se perdiamo tutti. pic.twitter.com/RQSIzymz2U — vincenzo compagnone (@vincenzo5151) October 20, 2025

O clube Estra Pistoia já reagiu ao ataque, tendo suspendido todas as atividades desportivas desta segunda-feira. “Enquanto aguardamos as respostas oficiais, o clube declara-se desconcertado com a dinâmica que causou o acidente”, pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do clube.

Também os autarcas tanto de Pistoia, Alessandro Tomasi, como de Rieti, Daniele Sinibaldi, já se manifestaram, classificando o ataque como “criminoso”. “Este é um episódio de uma gravidade sem precedentes, que nada tem a ver com o desporto, com a história do basquetebol local, nem com a conduta do RSR Sebastiani Rieti, representando uma mancha para todo o território”, escreveu o autarca de Rieti, cidade onde ocorreu a agressão.