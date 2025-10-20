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Itália. Motorista morto em ataque de rivais após jogo de basquetebol

Este artigo tem mais de 1 ano

Uma das pedras atiradas durante o ataque dos rivais terá acertado num dos motoristas de serviço que transportavam os adeptos da equipa vencedora. O óbito foi declarado no local.

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A pedra que matou o motorista está a ser analisada para identificação do ADN de quem terá atirado o objeto

X @AlessandroMagg4

A pedra que matou o motorista está a ser analisada para identificação do ADN de quem terá atirado o objeto

X @AlessandroMagg4

Após um jogo de basquetebol entre duas equipas da 2ª divisão, em Itália, um dos motoristas que transportava adeptos da equipa vencedora foi morto em ataques dos adeptos rivais. O Ministério Público está a investigar o caso como homicídio agravado, segundo avança a imprensa italiana.

Foi assim que na tarde do passado domingo, o jogo da 2ª divisão entre as equipas RSR Sebastiani Rieti e Estra Pistoia acabou em tragédia. O autocarro dos adeptos da Estra Pistoia, a equipa que venceu por 73-88, foi escoltado pela polícia à saída de Rieti por já ter havido vários momentos de conflito durante a partida em que as autoridades foram obrigadas a intervir, relata o Corriere dello Sport.

No entanto, foi pouco depois de a polícia ter deixado o autocarro que os adeptos do RSR Sebastiani Rieti atiraram vários tijolos ao para-brisas, tendo acertado no segundo motorista, Rafaelle Marianella de 65 anos, que estava sentado ao lado do que conduzia o autocarro. O homem terá morrido no local, segundo La Gazzetta Dello Sport. Outra pedra também partiu violentamente o vidro perto do primeiro motorista mas não lhe terá acertado. 

A polícia e os Carabinieri intervieram de imediato para deter os responsáveis, estando esses ainda em fuga, mas a pedra que matou o motorista está a ser analisada para identificação do ADN de quem a terá atirado. Várias fotos e vídeos já circulam nas redes sociais, revelando não só o estrago evidente no autocarro, mas também a pedra que terá matado o motorista.

O clube Estra Pistoia já reagiu ao ataque, tendo suspendido todas as atividades desportivas desta segunda-feira. “Enquanto aguardamos as respostas oficiais, o clube declara-se desconcertado com a dinâmica que causou o acidente”, pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do clube.

Também os autarcas tanto de Pistoia, Alessandro Tomasi, como de Rieti, Daniele Sinibaldi, já se manifestaram, classificando o ataque como “criminoso”. “Este é um episódio de uma gravidade sem precedentes, que nada tem a ver com o desporto, com a história do basquetebol local, nem com a conduta do RSR Sebastiani Rieti, representando uma mancha para todo o território”, escreveu o autarca de Rieti, cidade onde ocorreu a agressão.

As autoridades levaram ainda 12 pessoas para a esquadra, incluindo menores, para serem ouvidas como testemunhas do ataque. O caso está agora entregue ao Ministério Público italiano.

Texto editado por Dulce Neto

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