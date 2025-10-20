O setor do turismo no arquipélago de São Tomé e Príncipe vale 11% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com uma avaliação feita pelas Nações Unidas, no âmbito de um estudo sobre o setor.

O primeiro “relatório analítico da Conta Satélite do Turismo e as estimativas iniciais da contribuição do turismo apontam para 11% do PIB e 10% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), abrindo caminho para as fases de validação e diálogo político”, lê-se num comunicado enviado esta segunda-feira à Lusa pela Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).

A instituição adianta que o arquipélago lusófono vai acolher no final deste mês um seminário sobre a contabilização do turismo no PIB, visando “medir com precisão” o contributo deste setor para a riqueza nacional, integrado no Projeto de Desenvolvimento da Conta Satélite do Turismo.

O seminário organizado pela UNECA “é um marco crucial na segunda fase” do projeto, que visa dotar São Tomé e Príncipe de uma ferramenta estratégica para medir com precisão a contribuição real do turismo para a riqueza nacional, posicionando o setor como uma alavanca fundamental para a diversificação económica e o desenvolvimento sustentável”, lê-se ainda no comunicado.

O encontro vai reunir “autoridades governamentais, parceiros de desenvolvimento, académicos, o setor privado e a sociedade civil para promover a apropriação política e institucional da conta satélite e garantir que o turismo baseado em dados concretos se torne parte integrante das prioridades de diversificação económica do país”, diz a UNECA.

Foi esse projeto, lançado em 2024, que permitiu que especialistas nacionais produzissem as primeiras Contas Satélite do Turismo do país, e no mais recente encontro, no mês passado, foi apresentada uma estimativa inicial da contribuição do PIB para o país.

Desenvolvida através de uma estreita colaboração entre a ECA, instituições nacionais e parceiros da ONU, a primeira Conta Satélite do Turismo de São Tomé e Príncipe “representa uma base analítica sólida para captar com precisão o verdadeiro valor económico do turismo e orientar o investimento público e privado para um crescimento inclusivo e sustentável”, conclui o comunicado.

O turismo é, de resto, uma aposta estratégica do arquipélago, espelhada na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 2026-2040, assente no turismo sustentável, que será apresentada no Fórum de Investimento, programado para dezembro em Bruxelas, anunciou recentemente o governo local.

No ano passado, o arquipélago bateu o recorde e recebeu 41 mil turistas, garantindo emprego a aproximadamente 14% da população, de acordo com a ONU.