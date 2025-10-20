O presidente do Chega, André Ventura, avisou esta segunda-feira o Governo que o partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026 se considerar que tem de o fazer, porque “não é igual ao PS”.

“Se os portugueses, no próximo ano, forem pagar mais de gasóleo ou de gasolina, se forem pagar mais quando vão às bombas de gasolina, este não é o nosso orçamento. Se os portugueses, quando olharem para o próximo orçamento, virem que continuamos a gastar na Segurança Social mais dinheiro em subsídios e em apoios a quem não trabalha do que a quem trabalha ou a quem trabalhou, este não é o nosso orçamento”, afirmou.

André Ventura disse que também não o é se, “apesar de todas as maroscas que o Governo faz”, os jovens tiverem de “trabalhar o triplo ou o quádruplo do jovem europeu para ganhar alguma coisa de jeito” e tiverem de emigrar.

“E se não é o nosso orçamento do Estado, acreditem nisto, nós não temos nem medo, nem receio, nem nenhuma contingência. Nós votaremos contra se tivermos que votar contra e não teremos medo de o assumir publicamente”, avisou o líder do Chega.

André Ventura discursava na esplanada de um restaurante junto ao parque da cidade de Loures (distrito de Lisboa), perante algumas dezenas de autarcas eleitos pelo Chega neste município e em Odivelas.

“O Governo pode esquecer-se e acha que o Chega é um partido igual ao PS, se acha que é um partido que se vende por lugares, por cargos, por palmadinhas nas costas. Não somos, nunca fomos, e já mostrámos que não somos e já mostrámos que quando temos que ir à luta, vamos”, salientou.

André Ventura referiu que o “Governo prometeu um orçamento amigo das pessoas, amigo das empresas e dos contribuintes”, mas apresentou “faz muito parecido com o que fez o PS”.

O líder do Chega voltou a dizer que não aceitará um aumento do custo dos combustíveis e pediu mais medidas de apoio aos antigos combatentes.

“Nós olhamos para este orçamento, apesar do que o primeiro-ministro me disse, e está exatamente na mesma, os antigos combatentes não têm mais nada. Aliás, um imigrante que chega a Portugal de barco, ilegal, recebe mais e ganha mais da Segurança Social do que um qualquer antigo combatente. Nós não aceitamos isso”, indicou.

E acrescentou: “Se a esquerda e o PSD aceitam isso, eu quero dizer ao primeiro-ministro, se ele acha que um antigo combatente vale menos do que um marroquino que vai ter à praia do Algarve, ou que vai ter a outra praia qualquer, estamos em lados opostos e nós se tivemos que votar contra, votaremos contra. Isto não é uma questão política, é uma questão de decência do país”.

A proposta de Orçamento de Estado para 2026 já tem aprovação garantia, com a abstenção do PS.