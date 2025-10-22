Políticos, jornalistas, figuras da televisão e populares marcaram presença no velório do antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC Francisco Pinto Balsemão, entre a tarde e a noite desta quarta-feira.

O velório abriu ao público, na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, depois das 18h30, após um período reservado à família e pessoas mais próximas. Logo na primeira hora passaram pelo velório as mais altas entidades do Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, chegaram e saíram juntos, depois de permanecerem cerca de uma hora no interior da igreja. Antes, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no local durante cerca de dez minutos.

Já no Palácio de São Bento, depois do velório, Montenegro recordou Francisco Pinto Balsemão enquanto um dos inspiradores da matriz identitária e ideológica do PSD, que, afirmou, “se mantém ainda muito viva em nós para governar o país”. Enumerou valores como “a liberdade, a solidariedade, a dignidade da pessoa, a capacidade da pessoa se valorizar por si, a si”. “Do ponto de vista partidário, a importância de Pinto Balsemão é fundamental, fundacional, é uma inspiração, um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político mas também cívico”, acrescentou.

Mais tarde, chegou aos Jerónimos o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, acompanhado pela mulher, Manuela Eanes. Aos jornalistas, Ramalho Eanes começou por explicar que o seu convívio com Francisco Pinto Balsemão “tem pouco a ver com conjuntura” e mais com o papel que o antigo primeiro-ministro “desempenhou na conquista da democracia, no papel que desempenhou na conquista da liberdade e da independência da comunicação social e também pelo papel no esclarecimento da sociedade civil”. “Tudo isto permitiu que ele tivesse um papel importante naquilo que o estado devia ter feito e não fez que é na politização da sociedade e na socialização da política”, acrescentou.

Também marcaram presença os antigos primeiros-ministros Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho – que quis aguardar na fila de acesso geral do público, prescindindo do direito protocolar de passar à frente. À entrada do Mosteiro dos Jerónimos, Pedro Passos Coelho descreveu Francisco Pinto Balsemão como uma das personalidades mais significativas de Portugal nos últimos 50 anos, recordando “o tempo complicado e perturbado” que o país vivia quando sucedeu a Sá Carneiro e o “importante desenvolvimento que fez no período que esteve em frente no governo na decisão de entrar na Comunidade Económica Europeia”. “Esse foi um período em que o legado foi um legado importante para a democracia portuguesa e para as gerações vindouras”, afirmou.

Do atual Governo PSD/CDS-PP, passaram pelos Jerónimos os ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Justiça, Rita Alarcão Júdice, do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Compareceram também a antiga candidata presidencial Ana Gomes, os candidatos a Presidente da República António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, Luís Marques Mendes, antigo presidente do PSD, e Jorge Pinto, deputado do Livre. Estiveram presentes antigos ministros, como João de Deus Pinheiro, Fernando Faria de Oliveira, Basílio Horta, Luís Pedro Mota Soares, Pedro Siza Vieira, António Vitorino e Guilherme d’Oliveira Martins. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, também marcou presença.

O líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, e vários deputados do PSD, incluindo a vice-presidente da Assembleia da República Teresa Morais, passaram igualmente pelo velório. Sérgio Sousa Pinto, João Soares, Isabel Soares, Pedro Roseta, Filipa Roseta e Francisco Louçã foram outras das figuras que prestaram homenagem a Pinto Balsemão.

Entre personalidades da televisão e do jornalismo, tanto do universo da Impresa quanto de outros grupos de comunicação, estiveram presentes nomes como Bárbara Guimarães, João Baião, Andreia Rodrigues, Daniel Oliveira, Ricardo Costa, António José Teixeira, Clara Ferreira Alves e Ricardo Araújo Pereira.

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