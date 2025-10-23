A visita do FC Porto a Nottingham trouxe diversas novidades, a começar pela primeira derrota que os dragões sofreram na presente temporada, ao cabo de 12 jogos (2-0). Esta foi também a primeira vez que a equipa de Francesco Farioli esteve em desvantagem, acabando por não conseguir inverter o cenário negativo, num jogo em que pouco criou e em que esteve bastante desaparecida. Para além disso, a formação portista sofreu neste jogo tantos golos quanto aqueles que tinha sofrido nos 12 jogos anteriores (dois), continuando a senda negativa negativa em Inglaterra, aumentando para 21 o número de derrotas em terras de Sua Majestade — com três empates e sem vitórias.

Para além desses números negativos, o FC Porto só conseguiu apontar um golo nos últimos 11 jogos que realizou em Inglaterra, da autoria de Luis Díaz, em 2020, frente ao Manchester City. Nos últimos dez jogos, os dragões sofreram 23 golos, somando dez desaires nos últimos 11 jogos. Esta quinta-feira, o Nottingham Forest alcançou o quinto triunfo inglês consecutivo frente aos portistas. Esta foi a quarta vez em que o FC Porto teve dois penáltis contra no mesmo jogo, depois de Sporting (2009), Galatasaray (2018) e Farense (2024).

“Não foi um jogo fácil. Há que destacar o trabalho da equipa. No nosso melhor momento, o resultado escapou. Temos de mudar o foco e pensar no próximo jogo. Golo anulado? Esse era o nosso melhor momento. Estávamos com bola e bem no campo, mas infelizmente não foi validado. Pancada na cabeça? Foi uma jogada, um toque. Estou bem. Futuro? Ganhámos dois jogos e perdemos agora. Há muito pela frente. Temos de mudar o chip rapidamente, focar-nos na Primeira Liga e, quando regressarmos à Europa, vamos estar melhor”, explicou Alan Varela na flash-interview da sport tv.

“Não foi o resultado que queríamos. Sofremos de dois penáltis e mais nada. O adversário tem muita qualidade. Gerimos bastante bem, tivemos uma grande atitude e um excelente espírito. Saímos de cabeça erguida. Vamos para casa com um resultado que não queríamos. Olhamos já para a próxima partida. Fizemos o que queríamos, mas faltou-nos presença na área contrária. Ainda assim, defendemos bem. Defrontámos uma equipa da Premier League, que tem excelentes individualidades. Merecíamos algo mais. Tivemos o controlo, fomos melhor do que eles, sabíamos que os contra-ataques eram uma possibilidade, mas só aconteceu um. Vir aqui e não consentir um remate enquadrado, à parte dos penáltis, é positivo. Não prometo nada para o próximo jogo. Estamos já focados. O Moreirense é uma equipa que começou muito bem a época. Não podemos fazer mais nada do que isto: trabalhar mais e seguir em frente”, explicou Farioli.