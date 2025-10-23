Incêndio criminoso na Casa da Madeira em Toronto deixa comunidade portuguesa em choque

A Casa da Madeira, uma das mais antigas instituições da comunidade portuguesa em Toronto, foi gravemente danificada na madrugada de quarta-feira, após um ato criminoso que provocou uma violenta explosão nas suas instalações, situadas na 1621 DuPont Street, anunciou a associação nas redes sociais.

O diretor da Casa da Madeira, Décio Gonçalves, disse à Lusa que o incidente “deixou a comunidade em estado de choque” e que “foi um milagre não haver mais vítimas”.

“Trata-se de um ataque deliberado que podia ter custado vidas. A Casa da Madeira é um símbolo da presença portuguesa em Toronto e um espaço de encontro e cultura. Ver isto acontecer é devastador para todos nós”, lamentou.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pelo “Canadian Madeira Club”, um indivíduo entrou nas instalações com a aparente intenção de incendiar o edifício, utilizando um produto acelerante.