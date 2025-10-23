A alimentação elétrica da central nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, foi restabelecida após uma interrupção de um mês, a mais longa desde o início da invasão russa, anunciou esta quinta-feira a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).
Segundo a AIEA, a reconexão foi possível após a reparação de uma linha elétrica externa, conseguida graças a um cessar-fogo local entre as forças russas e ucranianas.
Num comunicado divulgado na rede social X, o organismo das Nações Unidas classificou o restabelecimento da energia como “um passo crucial para a segurança e proteção nuclear” na central, que permanece sob ocupação das forças russas.