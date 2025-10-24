Depois de ter criticado publicamente a capa da edição de 13 de outubro da revista TIME, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser destaque. Mas desta vez com uma imagem mais favorável, na medida em que a revista substituiu a fotografia inicial, que o republicano considerou “a pior de sempre“, por uma nova capa em que surge sentado na Sala Oval.

TIME's latest cover: Trump's world. President Donald Trump talks to TIME about his efforts to end the war in Gaza. https://t.co/Fy8AaxEVj2 pic.twitter.com/Itu40KCHyw — TIME (@TIME) October 23, 2025

A polémica começou quando Trump, através da Truth Social, criticou a fotografia escolhida pela TIME para a capa anterior. “Nunca gostei de tirar fotos com ângulos a partir de baixo, mas esta é uma imagem super má, e merece ser chamada à atenção. O que é que eles estão a fazer e porquê?“, afirmou Donald Trump quando a edição dessa semana foi lançada.

Trump aparece agora sentado a olhar diretamente para a câmara, vestido com o seu habitual fato escuro e gravata vermelha. A nova fotografia, captada por Stephen Voss — colaborador de longa data da revista — substitui a anterior realizada por Graham Sloan, que não foi convidado para a nova sessão.

Já em março deste ano, o Presidente norte-americano acusou Sarah Boardman de ter “propositadamente distorcido” o retrato exposto no Capitólio do Colorado, comparando-o com o de outros Presidentes. “A artista também fez o Presidente Obama e ele está maravilhoso, mas a minha cara é verdadeiramente a pior. Ela deve ter perdido o talento à medida que foi envelhecendo”, disse na altura.

Também em 2016, quando Trump foi escolhido como a “Pessoa do Ano” da TIME, gerou-se controvérsia pela posição da letra “M” do logótipo atrás da sua cabeça. Alguns críticos disseram que a letra parecia “cornos de diabo”. A revista negou qualquer intenção simbólica, recordando que o mesmo enquadramento foi usado em capas com Presidentes democratas e republicanos.