O navio Lobo Marinho, que estabelece a ligação regular entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, passou esta sexta-feira a ser o primeiro no país ligado à energia de terra, com a entrada em funcionamento do sistema “On-shore power supply”.

“A primeira mais-valia imediata é, de facto, a redução de emissões de CO2 para a atmosfera em 3.200 toneladas por ano”, disse Carlos Perdição Santos, administrador executivo da Porto Santo Line, empresa do Grupo Sousa, que opera a ligação marítima entre ilhas.

O sistema “On-shore power supply”, que entrou esta sexta-feira em funcionamento, permite que o navio Lobo Marinho esteja ligado à rede elétrica enquanto estiver atracado nos portos do Funchal e do Porto Santo, assegurando uma redução de 1.000 toneladas no consumo de gasóleo por ano, necessárias para alimentar os geradores a bordo e suportar o serviço de restauração, a climatização, a iluminação e outros equipamentos.

A ligação à rede elétrica de terra, a primeira ao nível do país, garante uma redução da pegada carbónica em cerca de 3.200 toneladas de CO2 por ano.

O projeto, orçado em 3,6 milhões de euros, teve apoio da União Europeia, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Há, efetivamente, uma substituição de combustível fóssil por eletricidade, mas também há outras alterações que foram feitas ao navio que fazem com que em navegação ocorra também um menor consumo de combustível”, explicou Carlos Perdição Santos.

No âmbito deste investimento, o navio Lobo Marinho ficou preparado para usar biocombustíveis na sua operação e foram instalados variadores de frequência nos diversos motores elétricos para otimizar o seu funcionamento.

Foi também aplicado o tratamento de silicone no casco do navio, para reduzir o atrito em viagem e, assim, contribuir para a redução do consumo de combustível e das emissões de CO2.