A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, chamou o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, para uma reunião – na noite desta quinta-feira – para lhe comunicar que vai ser substituído à frente do instituto, noticiou o jornal Público e confirmou o Observador. Durante alguns dias, o cargo será ocupado pela vogal Alexandra Ferreira mas, no início de novembro, deverá ser nomeado Luís Cabral, que foi secretário regional da Saúde dos Açores entre 2012 e 2016.

Já esta manhã, após a notícia do jornal Público e de outros meios de comunicação social, o Ministério da Saúde veio “esclarecer” que “não houve uma demissão do presidente do INEM”. O que aconteceu, afirma o ministério, é que “na sequência de um concurso aberto pela CReSAP, com vista ao recrutamento e seleção do presidente do INEM, foi escolhido um dos três candidatos validados durante este procedimento”.

Mais tarde, em viva voz, a ministra da Saúde disse aos jornalistas em Matosinhos que o Ministério está “muito grato” a Sérgio Janeiro, “por ter abraçado esta missão num período tão difícil depois da demissão do anterior presidente do INEM”. Recusando confirmar que Luís Cabral é o escolhido, Ana Paula Martins afirmou que o Governo irá “anunciar, em tempo oportuno”, a decisão que foi tomada (entre os três candidatos que foram à “fase final”).

Abrimos concurso no prazo legal, houve concorrentes, fizeram-se todos os procedimentos e houve uma escolha. Eram três grandes candidatos, por isso mesmo passaram na CReSAP e depois houve várias entrevistas e houve uma decisão”, afirmou Ana Paula Martins.

Quanto a Sérgio Janeiro, a ministra garantiu que não há qualquer ressentimento na saída. “Pelo contrário, de maneira nenhuma”, afirmou: “esperamos poder contar com o Dr. Sérgio Janeiro para outros projetos na área de saúde”.

Questionada sobre a notícia de que as listas de espera “engordaram” no primeiro semestre, a ministra não fez qualquer comentário.

Possível escolha de Luís Cabral enfrenta contestação

Essa possível nomeação, acrescenta-se, já está a provocar alguma contestação, já que o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) pediu, numa carta enviada ao primeiro-ministro, que reavalie a nomeação de Luís Cabral já que esta é uma escolha que “suscita muitas e legítimas preocupações” aos profissionais do setor.

Isto porque houve uma auditoria, feita em 2024 pelo Tribunal de Contas, que apontou várias fragilidades ao sistema de emergência médica nos Açores – algumas dessas fragilidades são, aliás, semelhantes às que assolam o próprio INEM.

Sérgio Janeiro foi nomeado para o conselho diretivo do INEM em julho de 2024 por 60 dias, mas tem permanecido no cargo desde essa altura.