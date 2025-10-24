O Presidente timorense, José Ramos-Horta, viajou esta sexta-feira para a Malásia para uma visita oficial e para participar na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), organização a que Timor-Leste conclui a adesão no domingo.

Na cimeira, dedicada ao tema “Inclusão e Sustentabilidade”, vão ser abordados temas como paz regional, a resiliência económica e o crescimento inclusivo e estão previstas reuniões bilaterais com os Estados Unidos, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália e a União Europeia.

Entre os líderes mundiais que vão participar no evento o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro da China, Li Qiang, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, entre outros.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Presidência timorense salienta que o chefe de Estado timorense vai testemunhar, em Kuala Lumpur, um “marco histórico” para o país com a assinatura da declaração sobre a admissão de Timor-Leste na ASEAN, que será assinada pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão, que também viajou esta sexta-feira para Kualu Lumpur.

“A nossa presença nesta cimeira da ASEAN é uma prova inabalável do compromisso de Timor-Leste com o nosso destino enquanto membro de pleno direito da família do Sudeste Asiático”, afirmou o Presidente Ramos-Horta, citado no comunicado.

“Não estamos apenas a consolidar o nosso lugar na região, mas também a construir pontes com parceiros globais chave. Timor-Leste olha para o futuro e está preparado para contribuir para a paz, a estabilidade e a prosperidade partilhada na região”, acrescenta Ramos-Horta.

Na segunda-feira, o Presidente vai realizar uma série de reuniões bilaterais, incluindo com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

A agenda de José Ramos-Horta inclui também uma palestra dirigida aos estudantes e ao corpo docente da Escola de Direito e Governação da Universidade Taylor’s.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, o Myanmar e o Vietname.

Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e China.

A organização tem um PIB de 3,8 triliões de dólares (cerca de 3,2 biliões de euros), o que a posiciona como a quinta maior economia do mundo, contribuindo com 3,6% para o PIB mundial, referem dados da ASEAN.