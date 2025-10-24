Cinco dos 10 detidos por crimes de furto e tráfico de droga no âmbito da operação Backbone, realizada no distrito de Aveiro, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os 10 detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa a cinco deles.

Outros três detidos ficaram com apresentações bissemanais no posto policial da área da sua residência e os restantes dois ficaram com Termo de Identidade e Residência (TIR), a menos grave das medidas de coação.

A GNR anunciou na quarta-feira a detenção de 10 pessoas com idades entre os 25 e os 45 anos, por crimes de furto e tráfico de droga no âmbito da operação Backbone.

Segundo um comunicado da GNR, a investigação, que decorria há cerca de 15 meses, visava uma rede organizada dedicada a crimes contra o património, nomeadamente furtos em estabelecimentos comerciais nos distritos de Aveiro, Porto, Braga e Viseu, e ao tráfico de drogas.

A Guarda esclareceu que dois dos suspeitos foram detidos em flagrante delito e os restantes oito em cumprimento de mandados de detenção.

No âmbito da operação, foram realizadas 24 buscas domiciliárias, em garagem, em estabelecimento comercial e em veículos, tendo sido apreendidas 30,4 doses de heroína, 20,95 de cocaína e 193,52 de haxixe.

Os militares apreenderam ainda diversos equipamentos tecnológicos, vários equipamentos eletrodomésticos e ferramentas e equipamentos agrícolas, três armas brancas e 1.292,89 euros em dinheiro.

“A investigação permitiu apurar que, além do principal suspeito inicialmente visado — que se dedicava ao furto de produtos tecnológicos, ferramentas e vestuário/acessórios em superfícies comerciais — existia um grupo de nove cúmplices que atuava de forma organizada e estruturada, também envolvido no tráfico de estupefacientes com ligações ao distrito do Porto”, adianta a Guarda.

De acordo com a GNR, o modus operandi da rede caracterizava-se por uma atuação articulada e meticulosa nos concelhos de Santa Maria da Feira, Espinho, São João da Madeira, Lourosa, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos e Viseu, onde praticavam furtos regulares, procedendo posteriormente ao escoamento dos bens subtraídos a nível local.

“Os prejuízos causados às superfícies comerciais lesadas ascendem a várias dezenas de milhares de euros por ano”, segundo a Guarda.