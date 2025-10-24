O Museu Nacional do Azulejo e o Museu Nacional do Teatro e da Dança, em Lisboa, vão encerrar temporariamente ao público a partir de 1 de novembro para obras, segundo a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).
As obras vão ser realizadas no âmbito da campanha de requalificação financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e envolvem “intervenções que visam melhorar as condições de conservação, acessibilidade e acolhimento dos visitantes”, indica a MMP numa publicação no seu site.
De acordo com o portal Mais Transparência, as obras no Museu Nacional do Azulejo incluem “reabilitação das fachadas, conservação e restauro da Torre Sineira e da Torre do Coruchéu, beneficiação e restauro geral do claustro, coro alto e revestimento azulejar da igreja”. Segundo o site do instituto público Património Cultural, no âmbito do PRR, o Museu Nacional do Azulejo dispõe de um valor aprovado para as obras que ascende a 4,936 milhões de euros.
Quanto ao Museu Nacional do Teatro e da Dança (MNTD), as obras previstas abrangem a “reabilitação geral do edifício e jardim” e têm um valor aprovado de 2,619 milhões de euros, indica o documento do Património Cultural.
Ambos têm conclusão prevista para o final do primeiro semestre de 2026, tal como grande parte das obras do PRR.
Os dois museus juntam-se assim a vários outros equipamentos nacionais encerrados para obras de requalificação em Lisboa, desde o Museu Nacional de Arte Antiga ao Museu Nacional do Traje e o Museu Nacional de Arqueologia.
Instalado no antigo Mosteiro da Madre de Deus, fundado em 1509 pela rainha D. Leonor, o Museu Nacional do Azulejo foi o mais visitado na capital em 2024, com 297.203 entradas, seguido pelo Museu Nacional dos Coches, com 219.506, indicam os dados estatísticos oficiais.
O Museu Nacional do Teatro e da Dança, situado no Palácio do Monteiro-Mor, possui um acervo com mais de 300 mil peças que abarca o teatro, dança e ópera.
Trajes de cena, figurinos, maquetes e desenhos de cenários, fotografias, cartazes, programas, discos, partituras, pinturas, esculturas e caricaturas, incluindo obras de artistas renomados como Almada Negreiros, Paula Rego e Maria Keil integram a coleção do museu.
O PRR é um programa nacional com execução prevista até 2026 que visa implementar reformas e investimentos para promover o crescimento económico sustentado após a pandemia de Covid-19 e na área da cultura abrange intervenções em património cultural classificado de 73 sítios, museus, monumentos e palácios nacionais e sítios num valor global de 165.890.969,35 euros.