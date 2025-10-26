A maior refinaria africana, na Nigéria, vai duplicar a sua capacidade para 1,4 milhões de barris de petróleo por dia, em três anos, tornando-se “a maior” do mundo, anunciou este domingo o proprietário, Aliko Dangote.

“Vamos mais do que duplicar a capacidade de produção de barris, de 650 mil para 1,4 milhões”, anunciou o empresário nigeriano, numa conferência de imprensa, na cidade de Lagos, citado pela AFP.

Segundo o proprietário, isto fará com que o gigante complexo petroquímico na Nigéria se torne na maior refinaria do mundo, ultrapassando a de Jamnagar, na Índia.

Antes da inauguração da Refinaria Dangote, no ano passado, a Nigéria precisava de importar quase todo o seu combustível, apesar de ser o maior produtor de petróleo de África.

“Esta expansão reflete a nossa confiança no futuro da Nigéria, a nossa crença no potencial de África e o nosso compromisso em construir a independência energética do nosso continente”, salientou o homem mais rico de África segundo a revista Forbes.