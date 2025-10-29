Os vídeos com representação visual de tortura ou violência, bem como sobre jogos de azar serão restritos a maiores de 18 anos, uma medida que faz da parte das mudanças anunciadas pelo YouTube.
A Google anunciou alterações nas políticas sobre os jogos de azar online e violência gráfica nos videojogos do YouTube, que entrarão em vigor a 17 de novembro e obrigarão os criadores de conteúdo a modificar os vídeos afetados que tenham publicado antes desta data.
Estas mudanças afetam, por um lado, os jogos de apostas online, uma vez que a plataforma irá redirecionar os utilizadores para páginas ou aplicações de apostas que envolvem bens digitais.
Neste sentido, estas medidas visam restringir por idade o conteúdo relacionado com jogos online, que ficarão imitados a contas para maiores de 18 anos, conforme informou a empresa no seu site.
Por outro lado, no que diz respeito aos videojogos, a plataforma também irá limitar para maiores de 18 anos o conteúdo de videojogos que mostrem “personagens humanas realistas” envolvidas em “cenas de tortura ou violência em massa contra civis”.
O YouTube informou que estas mudanças pretendem reforçar as políticas da comunidade e adaptá-las às “novas tendências, para melhor alinhar as diretrizes sobre conteúdo adulto com os padrões da indústria”.
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