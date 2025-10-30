Foram detidos cinco suspeitos do envolvimento no assalto ao Louvre, no dia 19 de outubro. A informação é avançada pela RTL , que cita fontes judiciais. As detenções ocorreram na noite desta quarta-feira na região de Paris e uma das pessoas detidas será um dos quatro homens que executou o roubo, de acordo com a BFMTV. As cinco pessoas encontram-se sob custódia das autoridades francesas.

As detenções ocorreram em Paris e Seine-Saint-Denis, e as buscas realizadas ainda não resultaram na recuperação das joias levadas do museu.

No sábado passado, outros dois suspeitos foram interrogados pela polícia parisiense e acabaram por ficar detidos. Segundo a imprensa francesa, são suspeitos na investigação aberta por crime organizado, depois do roubo que fez desaparecer oito joias valiosas do museu em plena luz do dia.

Na quarta-feira, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, avançou que os dois homens, na casa dos 30 anos, admitiram “parcialmente” o envolvimento no crime. Informou também que as joias com um valor estimado em 88 milhões de euros ainda não tinham sido encontradas.

Há quatro suspeitos de terem entrado, usando um elevador de carga, no museu mais visitando do mundo, fazendo-se passar por trabalhadores das obras que estavam a decorrer numa das alas do museu. Os homens demoraram sete minutos a roubar joias no valor de 88 milhões de euros, voltando a descer pelo elevador de carga e usando motas para fugir.