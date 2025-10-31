A Câmara de Marvão, distrito de Portalegre, comprou 3.500 quilogramas de castanha para serem consumidos numa feira dedicada a este fruto, nos dias 8 e 9 de novembro, revelou esta quinta-feira o autarca.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, explicou que a Festa do Castanheiro — Feira da Castanha, que este ano assinala a sua 41.ª edição, é um evento “muito importante” para a economia local e para os produtores locais, que fornecem a maioria da castanha que é consumida na feira.

“Esta é uma festa do povo, uma festa popular, é uma festa em que a comunidade marvanense se junta para festejar um dos marcos da paisagem de Marvão que é o castanheiro, um símbolo de Marvão e que o distingue dos outros do Alto Alentejo”, disse.

O certame, que vai contar com 3.500 quilogramas de castanha pronta a degustar em vários magustos espalhados pela vila histórica, podem ser acompanhadas pelo vinho de talha, também tradicional da região.

Ao longo dos dois dias, os visitantes vão também poder passar pela tenda dos produtores, onde os locais vendem os frutos da terra, mel, licores, queijos e doces.

A animação de rua e musical também vai marcar presença no certame, destacando-se no dia 9, pelas 16h00, um concerto com a banda Átoa.

A entrada na feira tem um custo de dois euros, mas tem fins solidários, já que a receita reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão.

“É uma forma também de os financiar (bombeiros), pois eles também precisam”, disse.

A Feira da Castanha marca também o início da tradicional “Quinzena Gastronómica da Castanha”, promovida pela câmara, que começa no dia 8 de novembro e vai decorrer até ao dia 23 desse mês, colocando este fruto em destaque nas ementas dos 15 restaurantes aderentes.

Creme de castanhas com cogumelos, bacalhau frito com castanhas, carne de porco com castanhas ou ensopado de borrego com castanhas, são alguns dos pratos que podem ser saboreados nos restaurantes aderentes.