A Polícia Judiciária propõe ao procurador do Ministério Público que acuse os quatro adolescentes que são suspeitos de violar uma jovem com 16 anos, filmar e partilhar o vídeo, dos crimes de “violação agravada e pornografia de menores”, noticia o semanário Expresso.

Os jovens influencers com milhares de seguidores nas redes sociais tinham entre 16 e 19 anos quando alegadamente cometeram os crimes, em Loures, e são todos imputáveis, sendo que o crime de violação agravada é punível com um máximo de dez anos de prisão e o de pornografia de menores com oito. O jornal explica que os arguidos podem requerer a instrução do processo para ser avaliado por um juiz se há ou não matéria para um julgamento.

O crime foi praticado junto à casa da jovem, durante um encontro combinado com um rapaz seu conhecido e que é um dos suspeitos. Foi surpreendida com a chegada de mais três jovens e, após uma fase inicial alegadamente consentida, terá pedido para parar, o que não foi respeitado.

A vítima foi assistida no Hospital Beatriz Ângelo e a mãe da vítima denunciou o que aconteceu às autoridades. Mais tarde soube-se que o vídeo teve 32 mil visualizações nas redes sociais e ninguém alertou as autoridades.