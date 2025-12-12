Os Governos de Moçambique e da Itália assinaram cinco novos instrumentos para fortalecer a parceria nas áreas jurídica, proteção civil, digitalização e desenvolvimento, anunciou o Presidente moçambicano, referindo que a visita àquele país foi “um sucesso”.

“Durante esta visita foram assinados cinco instrumentos que vão reforçar a cooperação entre Moçambique e Itália na área jurídica, na proteção civil, na promoção da digitalização e no reforço da cooperação para o desenvolvimento entre os nossos países”, disse Daniel Chapo, no balanço da visita de três dias realizada a Itália.

Na informação partilhada esta sexta-feira pela Presidência de Moçambique, o chefe de Estado referiu ainda que a visita foi “um sucesso” pois foram alcançados todos os objetivos previamente estabelecidos, fazendo menção a um encontro com o homólogo italiano, Sergio Mattarella, com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, além de uma reunião com empresários e a comunidade moçambicana residente naquele país.

“Foi uma missão bem-sucedida, que consolida a confiança mútua e abre novas oportunidades para o nosso país”, disse Chapo, referindo que no encontro com Giorgia Meloni assinalou-se “excelentes” relações de cooperação entre os dois países, apontando-se para uma “tendência crescente” de investimentos privados italianos em Moçambique.

“Moçambique está aberto ao investimento, está a modernizar-se e está comprometido com o crescimento inclusivo. Não queremos investidores temporários, queremos parceiros permanentes”, disse Daniel Chapo.

No balanço, o Presidente moçambicano destacou ainda a visita realizada à comunidade Sant’Egídio, que já fez parte da história de Moçambique e “está no coração dos moçambicanos, tal como Itália e Roma”.

Daniel Chapo agradeceu o apoio social e humanitário prestado por aquela comunidade aos deslocados devido aos ataques de grupos armados em Cabo Delgado e às pessoas vulneráveis.

“A comunidade Sant’Egídio em Moçambique não é só paz, mas é assistência humanitária, é HIV e vários projetos para pessoas vulneráveis em Moçambique (…) Portanto deixamos de olhar para a comunidade Sant’Egídio como um mediador pontual, mas como um parceiro de longo prazo no processo de pacificação de Moçambique”, declarou o estadista moçambicano.

A visita de três dias a Itália, entre terça-feira e quinta-feira, enquadra-se nos 50 anos de “amizade, solidariedade e cooperação” entre os dois países, com o Presidente de Moçambique a assinalar que o país “está preparado para parcerias sólidas” que tragam “mais prosperidade para todos”.