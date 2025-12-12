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O candidato presidencial Jorge Pinto considerou esta sexta-feira, no Porto, haver um risco muito grande governamentalização da agência Lusa, após a tutela ter passado a deter a 100% a empresa, e defendeu que deve manter autonomia.

“É um risco muito grande. Eu próprio, agora aqui com o chapéu de deputado, questionei ainda na anterior legislatura o ministro em relação a isso. A agência Lusa, uma agência de informação, tem um papel fundamental no que diz respeito não só à cobertura do território nacional, mas um papel muito importante no que diz respeito à desinformação”, afirmou à margem de um jantar com apoiantes.

O candidato enfatizou o trabalho da agência lembrando na Europa e no mundo, se atravessa “uma fase em que distinguir o real do falso, a verdade da mentira, é cada vez mais complexo”.

“E a comunicação social tem um papel preponderante aí. E uma agência como a Lusa é, se calhar, quem tem mais responsabilidade do que todos os outros órgãos de comunicação social ao garantir que é intocável na sua maneira de investigar, de fazer notícias e de questionar tudo o que for preciso que seja questionado”, continuou.

Neste contexto, considerou que “a governamentalização é problemática“, defendendo uma agência Lusa “que seja capaz de fazer o seu trabalho, que de preferência se mantenha sempre pública, completamente pública, mas com autonomia para poder ter a sua linha editorial, autonomia para ter o seu trabalho, autonomia também no que diz respeito aos meios para poder continuar a cobrir todo o território nacional, os arquipélagos incluídos evidentemente e também a diáspora”.

“Espero bem que o Governo não tenha qualquer tentação de fazer algo contrário, porque aí sim, enquanto Presidente da República, teria uma voz a dizer que esse não é o caminho, que nós precisamos de uma agência Lusa que seja plenamente independente e que faça aquilo que é esperado, e não só esperado, que é respeitado pelos portugueses, que é o trabalho de qualidade, de independência e de coragem até que é reconhecido atualmente a Agência Lusa”, avisou Jorge Pinto.

O PS anunciou esta sexta-feira que vai pedir a audição parlamentar do ministro da Presidência sobre o futuro modelo de organização institucional Agência Lusa, considerando existir “perigo de governamentalização” da agência noticiosa.

“A nossa maior preocupação é o perigo de governamentalização da Lusa”, afirmou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Como “iniciativa imediata”, o PS chamará ao parlamento o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com a tutela da comunicação social, “para esclarecer o caminho que quer dar à Lusa e em particular à nova forma institucional de governação da agência de notícias“.