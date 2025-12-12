Os deputados do PS/Madeira vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento Regional para 2026, que começa a ser discutido na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, anunciou o ainda presidente dos socialistas madeirenses esta sexta-feira.

“Trata-se de um orçamento de recuo, com menos dinheiro, menos saúde e menos habitação, mas também de recuo na palavra dada”, disse Paulo Cafôfo após a reunião da comissão política regional do partido.

O também líder parlamentar do PS na assembleia regional informou ainda que a posição da bancada na votação final global, que acontece três dias depois, vai depender da “recetividade que o PSD mostrar em relação às propostas de alteração que o partido irá apresentar“.

Cafôfo argumentou que a proposta orçamental do Governo Regional PSD/CDS-PP evidencia um recuo, porque o valor é inferior ao deste ano e preconiza cortes nas verbas para áreas que deveriam ser prioritárias, como a saúde e a habitação.

A proposta de Orçamento Regional/2026 envolve um valor global de 2.399 milhões de euros, menos 204 milhões de euros que o desse ano, enquanto o Plano de Investimentos do Governo Regional da Madeira (PSD/CDS-PP) é de 1.002 milhões de euros, inferior em 42 milhões.

Paulo Cafôfo considerou que o executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque “desistiu dos madeirenses e lhes vira as costas em áreas que estes tanto precisam”.

Mencionou que faz um corte de 50 milhões de euros para o Serviço Regional de Saúde e de 60 milhões para a habitação, “quebrando a palavra dada aos madeirenses, já que, tanto na campanha eleitoral, como no Programa de Governo, assumia estas duas áreas como prioritárias“.

O eleito socialista salientou que este não é o orçamento do PS, mas o partido vai adotar uma postura “construtiva e responsável” e vai tentar “corrigir as falhas do documento”.

Por isso, reforçou, o PS decidiu abster-se na votação na generalidade, apresentando propostas de alteração muito importantes nas áreas da saúde, da habitação, da educação, dos impostos e dos rendimentos das pessoas, “esperando pelo acolhimento por parte do PSD para então tomar uma decisão em relação à votação final global”.

“Veremos qual é a recetividade do PSD. Se quer, efetivamente, melhorar o documento, temos essa disponibilidade e abertura democrática”, apontou.

Mas, alertou, se o PSD continuar a “encarar isto como uma maioria absolutista e não reconhecem o contributo de outros partidos, particularmente do PS, que encara a política não como uma oposição pura e dura, mas uma oposição construtiva, que contribui para a melhoria da vida das pessoas” pode ter outra posição na votação global.

O Orçamento Regional e PIDDAR de 2025 foram aprovados na Assembleia da Madeira em 16 de junho com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e abstenção do JPP, do PS, Chega e Iniciativa Liberal.

O PS/Madeira realiza sábado eleições internas tendo como única candidata à liderança para substituir Paulo Cafôfo, que se demitiu na sequência dos maus resultados nas últimas eleições autárquicas, Célia Pessegueiro, ex-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.