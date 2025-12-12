O Rei Carlos III partilhou uma mensagem em vídeo para anunciar ao povo britânico “boas notícias” sobre o seu cancro. Graças a um “diagnóstico em fase inicial”, foi possível ter uma “intervenção eficaz”, declarou o monarca. Assim, os tratamentos serão reduzidos no próximo ano.

Foi anunciado em fevereiro de 2024 que Carlos III tinha um cancro, mas sem especificar de que tipo. Os tratamentos começaram nesse mesmo mês.

Mais de um ano após o início dos tratamentos, o monarca revelou que a redução dos tratamentos “é um marco tanto de bênção pessoal como um testemunho dos avanços notáveis que foram feitos para curar o cancro”. Carlos III afirmou que quis dar um “testemunho que possa dar coragem a 50% das pessoas que serão diagnosticadas com a doença em algum ponto das nossas vidas”.

O monarca frisou na mensagem, transmitida pelo Channel 4 durante a campanha Stand Up to Cancer, que “o diagnóstico precoce simplesmente salva vidas”. O vídeo foi gravado em Clarence House, há duas semanas, especifica a BBC.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o Rei Carlos III “reagiu excecionalmente bem ao tratamento” ao ponto de os médicos passarem para uma “fase de precaução”. Ainda que vá fazer tratamentos com menos regularidade, tal não significa que Carlos III está “curado” ou em remissão, nota a BBC.

A campanha Stand Up to Cancer conta com a presença de várias celebridades e encoraja as pessoas a fazerem avaliações regulares de saúde.