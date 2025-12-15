O incêndio que deflagrou esta segunda-feira na refinaria da Petrogal, em Matosinhos, e mobilizou meios internos, foi dado como extinto às 10h04 e não causou vítimas, indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

“Está extinto e não temos registo de vítimas. Foram mobilizados os meios internos da Petrogal”, disse a fonte cerca das 11h30.

Registada às 09h18 horas, a ocorrência foi fechada às 10h04.

Antes cerca das 10h00, a mesma fonte tinha adiantado que “à partida” não haveria “necessidade de intervenção exterior”, como veio a verificar-se.

Entretanto, fonte oficial da Galp disse à Lusa que as causas do acidente já estão a ser investigadas.

“A Galp confirma que ocorreu esta manhã no Parque Logístico de Matosinhos um foco de incêndio num tanque de armazenagem de aditivos para a produção de lubrificantes. Foram prontamente acionadas equipas internas que controlaram a ocorrência. Não existe registo de feridos, risco ambiental ou de qualquer outro risco para a população. As causas do acidente estão a ser apuradas”, disse.