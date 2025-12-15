Ted Sarandos e Greg Peters, os co-CEO da Netflix, dizem estar otimistas em relação à compra da Warner Bros Discovery (WBD), defendendo a transação numa carta enviada aos trabalhadores. A missiva foi entretanto tornada pública através de uma comunicação ao regulador do mercado norte-americano.

A Netflix saiu vencedora da guerra de licitações para ficar com o negócio de streaming (HBO Max) e estúdios de cinema e televisão da Warner Bros, por 72 mil milhões de dólares. A operação foi anunciada a 5 de dezembro. No entanto, a rival Paramount Skydance apresentou alguns dias depois uma oferta hostil, em que oferece 108,4 mil milhões de dólares para ficar com a totalidade da WBD, incluindo o negócio de canais por cabo.

Na carta aos trabalhadores, os executivos da Netflix dizem que “a sua posição não mudou”, frisando que acreditam que a fusão com a WBD “oferecerá aos consumidores mais escolha e valor”. “Fizemos este negócio porque o extenso portefólio de franquias icónicas [da Warner], o catálogo amplo e as fortes capacidades dos estúdios vão complementar — não duplicar o nosso negócio existente”, dizem Sarandos e Peters.

A comunicação, feita em jeito de perguntas e respostas, também afasta despedimentos nos estúdios ou “o fim de Hollywood” e do modelo de estreia de filmes em salas de cinema. “Estamos completamente comprometidos com o lançamento dos filmes da Warner Bros em salas de cinema, tal como é feito hoje”, dizem os executivos. Os líderes da Netflix referem que os lançamentos em sala “são uma parte importante do negócio e legado” da Warner, afirmando que “não pretendem mudar o que faz a Warner ser valiosa”. “Não demos prioridade às estreias em sala no passado porque não era o nosso negócio na Netflix. Quando a operação for concluída vamos estar nesse negócio.”

Já sobre a oferta da Paramount, os executivos dizem que “era completamente expectável”. “Mas temos um negócio sólido”, destacado valor “para os acionistas” e consumidores, assim como “uma forma forte de criar e proteger os trabalhos na indústria”. “Estamos confiantes de que vamos cortar a meta”, afirmam Sarandos e Peters.

A Warner Bros tem, nos próximos dias, de responder à oferta hostil da Paramount Skydance, que é válida até 8 de janeiro de 2026.

Independentemente de quem seja a escolha dos acionistas da Warner, qualquer uma das empresas terá de passar pelo escrutínio regulatório. Na comunicação aos funcionários, Ted Sarandos e Greg Peters também abordam esse tema, mostrando-se “confiantes de que vão receber as aprovações necessárias”.

Os executivos recorrem a dados da empresa de estudos de mercado Nielsen, que analisou a presença de mercado que poderia resultar do casamento entre a Netflix e a HBO Max. “Mesmo depois de combinados com a Warner Bros, a nossa quota de visualização passaria de 8% para 9% nos EUA — ainda muito abaixo do YouTube (13%) e de uma potencial combinação Paramount/WBD (14%)”, diz a carta.

Ouça aqui o episódio d’A História do Dia sobre a compra da Warner Bros

Assim que foi anunciado, o acordo entre a Netflix e a WBD foi criticado, já que juntaria a empresa líder de streaming, com 300 milhões de utilizadores em 190 países, à HBO Max, que tem cerca de 130 milhões de utilizadores. Dependendo da consultora, a HBO Max tem a terceira ou a quarta maior posição do mercado de streaming.

Por sua vez, a Paramount Skydance é dona do streaming Paramount+, um serviço de streaming com cerca de 78 milhões de utilizadores.