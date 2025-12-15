Um avião da companhia aérea americana Jet Blue teve de interromper a sua descolagem para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos, próximo do espaço aéreo venezuelano. O incidente ocorreu na sexta-feira.

“Quase tivemos uma colisão no ar aqui em cima. Eles passaram diretamente na nossa rota de voo… Eles não têm o transponder ligado, é um absurdo”, disse o piloto, segundo uma gravação da sua conversa com o controlo de tráfego aéreo do aeroporto citada pelo The Guardian.

O incidente envolveu o voo 1112 da JetBlue, proveniente de Curaçao, com destino ao aeroporto JFK, em Nova Iorque. O piloto alega que, além de o avião militar ter cruzado diretamente a sua rota, seguia com o transponder — tramissor-recetor — desligado.

“Acabámos de ter tráfego a passar diretamente à nossa frente, a cerca de 8 km de nós — talvez 3 ou 4 km —, mas era um avião de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos e estava à nossa altitude”, disse o piloto. “Tivemos que interromper a nossa subida”, relatou, acrescentando que o avião militar seguiu para o espaço aéreo venezuelano.

O porta-voz da JetBlue, Derek Dombrowski, assegurou no domingo que o incidente foi reportado às autoridades federais e que a companhia aérea participará em qualquer investigação necessária.

“Os membros da nossa tripulação são treinados nos procedimentos adequados para várias situações de voo, e agradecemos à nossa tripulação por reportar prontamente esta situação à nossa equipa de liderança”, acrescentou.

A Força Aérea dos Estados Unidos ainda não reagiu ao sucedido.

O incidente ocorre numa alturam em que forças militares norte-americanas têm lançado ataques aéreos contra suspeitos de tráfico de droga perto da Venezuela.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa