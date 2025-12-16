Aumentar a eficiência operacional e reforçar a capacidade de investimento são duas das justificações para a operação que a Cerealis, dona da Nacional e Milaneza, e a Better Foods, que detém as marcas Ceres e farinha Amparo, pretendem concretizar. As duas empresas querem unir os esforços na moagem, juntando essa atividade numa única empresa.

Ao Observador, em respostas escritas, Pedro Moreira da Silva, CEO da Cerealis, explica que se trata de uma fusão entre as moagens das duas empresas, que resultará numa nova empresa participada em partes iguais pelas estruturas acionistas dos dois grupos. As duas empresas em conjunto faturam perto de 290 milhões de euros e empregam cerca de 440 pessoas.

“O Grupo Cerealis e o Grupo Better Foods chegaram a acordo para integrar as respetivas operações de moagem, numa parceria que irá reunir a Cerealis Moagens e as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos”, indicam as empresas em comunicado divulgado esta terça-feira.

No comunicado indica-se que se pretende “fortalecer a sustentabilidade da indústria nacional da farinha, mantendo a garantia de um abastecimento eficiente, fiável e competitivo num setor essencial para a economia”.

E assim somam-se quatro os argumentos para as duas empresas portugueses quererem unir esforços na moagem.

A operação ficará a aguardar a autorização por parte da Autoridade da Concorrência, dependendo assim desta entidade o timing de conclusão da operação.

O grupo Cerealis detém 11 marcas comerciais e emprega mais de 760 trabalhadores. Anualmente diz transformar mais de 440 mil toneladas de cereais. Já o grupo Better Foods diz-se o maior grupo moageiro português. Criado em 2018 tem quatro fábricas de moagens.