Nick Reiner foi acusado formalmente de dois crimes do homicídio em primeiro grau do pai, o ator e realizador Rob Reiner, e da mãe, Michele Singer Reiner, anunciou o procurador distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, numa conferência de imprensa citada pela CNN. Se for considerado culpado, pode ser condenado a prisão perpétua sem pena suspensa, já que se trata da forma mais gravosa de homicídio nos EUA.

Para além destas acusações, enfrenta ainda “uma alegação especial” de ter usado uma “arma perigosa e mortífera”, acrescentou o procurador.

A previsão era que o acusado fosse apresentado em tribunal esta terça-feira. Porém, Alan Jackson, advogado de defesa, afirmou que não tinha recebido autorização médica para tal. “Esperemos que tenha autorização amanhã e possamos trazê-lo cá”, acrescentou.

O procurador disse que a morte de Rob e Michele Reiner é “para além de trágica”. “Comprometemo-nos a levar o seu assassino à justiça”, acrescentou Hochman, que disse que casos como estes são “os mais desafiantes e os mais angustiantes”, por envolverem familiares.

Já o chefe da Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, contou na conferência de imprensa que os agentes responderam a “investigação de uma morte” no domingo e que, ao entrarem na residência na South Chadbourne Avenue, bairro de Brentwood, “descobriram os corpos do Sr. e da Sra. Reiner” . Já era noite de domingo quando acabaram por encontrar e deter Nick Reiner.

Ainda não é claro o que aconteceu que possa ter levado às mortes, disse ainda McDonnell, sem conseguir traçar uma cronologia dos factos. Segundo a CNN, Rob e Nick discutiram na casa do comediante Conan O’Brian na véspera do assassinato. “Estamos à espera do médico-legista para poder tentar determinar, o melhor que podemos, a hora da morte”, acrescentam.