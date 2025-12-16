Três cidadãos estrangeiros foram detidos em Lisboa por atividade ilícita de segurança privada, na sequência de uma ação de fiscalização realizada às 22h00 de sábado, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os detidos, com idades entre os 38 e os 42 anos, foram constituídos arguidos, sujeitos a Termo de Identidade e Residência e notificados para comparência junto da Autoridade Judiciária competente.

Em comunicado, a PSP indica que as detenções, em flagrante delito, ocorreram após denúncia sobre “a atuação de vários indivíduos no exercício ilícito de atividades reservadas a profissionais de segurança privada”, nomeadamente funções de vigilante de proteção e acompanhamento pessoal (VPAP).

Durante a operação do Departamento de Segurança Privada (DSP) da Direção Nacional da PSP, dois dos detidos foram apanhados a exercer “atividade de segurança privada sem serem titulares de cartão profissional para o efeito”, enquanto o terceiro foi identificado como sendo “o responsável pela contratação do serviço de segurança privada sem o respetivo licenciamento“.

A PSP lembra que a atividade de vigilância de proteção e acompanhamento pessoal só pode ser exercida por empresas detentoras de Alvará B e por profissionais devidamente credenciados.

A polícia alerta ainda as entidades e as pessoas para a necessidade de verificar devidamente se as empresas de segurança privada se encontram licenciadas, a partir da informação disponível no site oficial da PSP.

“A PSP acompanha permanente todos os atores deste meio profissional, reprimindo ilícitos criminais e contraordenacionais desta natureza e contribuindo também para o desejado efeito preventivo e dissuasor, assegurando a legalidade do exercício da atividade de segurança privada”, acrescenta.