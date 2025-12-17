A GNR deteve oito homens por furto de azeitona, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, tendo os militares apreendido cerca de 230 quilogramas daquele fruto, revelou esta quarta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana (GNR) explica que os oito homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, foram detidos na segunda-feira.

“No âmbito de uma denúncia a dar conta de que se encontravam vários indivíduos a furtar azeitona diretamente das árvores, os militares da Guarda deslocaram-se ao local. Na sequência das diligências policiais, foi possível deter os suspeitos em flagrante delito e apreender cerca de 230 quilogramas de azeitona, previamente ensacados e prontos para transporte”, lê-se no documento.

De acordo com a GNR, o produto apreendido foi posteriormente restituído ao legítimo proprietário.

Os detidos serão presentes no Tribunal de Évora, para aplicação de eventuais medidas de coação.

A GNR acrescenta ainda que esta ação contou com o reforço dos militares dos postos territoriais de Mourão e Redondo.

Por último, a GNR relembra que está em curso a operação “Campo Seguro 2025”, de forma a “reforçar” o policiamento para “dissuadir e reprimir” a prática de furtos nos campos agrícolas, através de ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, “com o propósito de evitar crimes contra o património” em propriedades agrícolas.