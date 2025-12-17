O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT) da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal (ULSAS) recebeu mais de 70 dádivas de sangue desde segunda-feira, o que permitiu sair do nível crítico, indicou esta quarta-feira a ULS.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULS Almada-Seixal, no distrito de Setúbal, adianta que apesar disso as reservas continuam abaixo do nível de segurança, pelo que se mantém o apelo aos dadores para darem sangue no Hospital Garcia de Orta.

“Deixou de ser crítico, mas ainda nos encontramos abaixo da metade da nossa reserva mínima de segurança, pelo que continuamos a apelar à dádiva, sobretudo de 0+ e 0-, ainda que todos os grupos sejam bem-vindos”, afirma Susana Rodrigues, diretora do SSMT da ULSAS, citada na nota.

Na segunda-feira, a ULS Almada-Seixal lançou um apelo à comunidade indicando que era “urgente aumentar as reservas, sob pena dos tratamentos aos doentes do grupo O+ (O positivo) ficarem comprometidos”.

A ULSAS adiantava que o apelo à dádiva incidia em particular nos tipos de sangue O+ e O-.

Para agilizar o processo, os dadores deverão contactar o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, através do telefone 212 727 255 ou do email secretariado.imuno@ulsas.min-saude.pt.

A ULSAS refere ainda que os dadores podem dar sangue no Hospital Garcia de Orta, em Almada, todos os dias úteis (às segundas, terças e quintas-feiras das 09h00 às 15h00 e às quartas e sextas-feiras das 09h00 às 19h00).

A Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal (ULSAS) integra o Hospital Garcia de Orta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada-Seixal, no distrito de Setúbal, dando resposta a 350 mil habitantes.