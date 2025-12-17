Uma segunda pessoa está a ser procurada após os tiros que provocaram duas mortes e nove feridos na Universidade Americana Brown no sábado, anunciou esta quarta-feira a polícia local na rede social X ao quinto dia da investigação.
Os investigadores “pedem a ajuda do público para identificar e falar com (uma) pessoa” vista “nas proximidades” especificando o suspeito.
ENHANCED VIDEO: We are releasing an enhanced video of the person of interest in the Brown University incident. Footage was captured on the East Side of Providence on Saturday afternoon before the incident.
Please share widely and contact the official tip line if you have… pic.twitter.com/mewBSflOiO
— Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 16, 2025
A polícia da cidade de Providence, no estado de Rhode Island (nordeste), divulgou três fotos desta pessoa, cujo rosto está desfocado. O indivíduo aparece vestido de azul escuro, com o que parece ser um capuz verde e a carregar uma mochila de cor clara.
As forças de segurança tinham anteriormente publicado várias fotos e vídeos de um suspeito “com cerca de 1,73 m de altura, de estrutura forte”, vestido com cores escuras, rosto coberto por uma máscara cirúrgica e com um gorro. A sua identidade permanece por enquanto desconhecida.
A recompensa é de 50.000 dólares “por qualquer informação que conduza à identificação, detenção e a condenação do autor”, considerado “armado e perigoso”.
O atirador abriu fogo no sábado no edifício de engenharia e física de Brown, onde estavam a decorrer exames, matando dois estudantes, Ella Cook e Mukhammad Aziz Umurzokov, e ferindo outros nove, cujos nomes não foram divulgados.
Uma “vigília virtual de oração inter-religiosa” foi planeada pela universidade para esta quarta-feira para prestar homenagem às vítimas.
No domingo, um homem foi detido, antes de ser libertado por falta de provas incriminatórias. No final da terça-feira, Brown emitiu um comunicado denunciando as acusações feitas nas redes sociais contra um dos seus alunos.