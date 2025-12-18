O Conselho de Administração do Kennedy Center, em Washington DC, votou, esta quinta-feira, por unanimidade para a mudar o nome da instituição para Trump-Kennedy Center, em jeito de homenagem ao atual Presidente dos EUA, revelou a Casa Branca.

“Acabo de ser informada de que o muito respeitado Conselho do Kennedy Center, composto por algumas das pessoas mais bem-sucedidas de todas as partes do mundo, acabou de votar por unanimidade a mudança do nome do Kennedy Center para Trump-Kennedy Center, devido ao trabalho inacreditável que o Presidente Trump realizou ao longo do último ano para salvar o edifício”, escreveu a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, numa publicação na rede social X. Mais tarde, em comunicado, a porta-voz do centro, Roma Daravi, confirmou o “voto por unanimidade”.

De acordo com o jornal The Guardian, a congressista norte-americana Joyce Beatty escreveu na rede social X que a decisão de mudar o nome da instituição não foi unânime, acusando os responsáveis de a terem “silenciado na chamada” — “Não me foi permitido falar nem expressar a minha oposição a esta decisão.”

A mudança de nome é o culminar de um esforço da administração Trump para mudar as instituições de artes e cultura em Washington de acordo com as preferências do Presidente norte-americano. Além disso, no início do ano, Trump demitiu os democratas que estavam no Conselho de Admnistração da instituição e referiu que seria ele próprio o responsável pela programação, desde logo ao acabar com espectáculos que contassem com artistas drag.

O Kennedy Center chegou mesmo a homenagear, este ano, uma lista de pessoas consideradas relevantes para a cultura e Trump é que apresentou a gala, realçando que esteve “muito envolvido” na seleção do grupo.