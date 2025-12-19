Dois corpos, um de um homem e outro de uma mulher, foram encontrados nesta sexta-feira, em diferentes locais, nas margens do rio Tejo em Lisboa, informou à Lusa a Polícia Marítima, referindo que não há suspeitas de crime.

De acordo com a Polícia Marítima de Lisboa, a primeira situação foi comunicada pelas 08h30, através do número de emergência 112, dando conta de um corpo que surgiu junto ao Cais da Matinha, na zona de Braço de Prata.

O corpo é de um homem e apresentava “alguns sinais evidentes de decomposição”, indicou a mesma fonte, referindo que o cadáver foi removido para o Instituto Nacional de Medicina Legal, após contacto com o Ministério Público (MP).

A segunda situação foi registada pelas 08h50, também comunicada via 112, quanto a “um corpo de uma mulher que tinha aparecido junto ao hotel Myriad, no Parque das Nações“, indicou a Polícia Marítima, referindo que foram elementos do hotel que acionaram os meios de emergência.

O óbito foi declarado no local pela médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e, com a autorização do MP, foi também removido para o Instituto Nacional de Medicina Legal, informou a mesma fonte.

As duas situações vão agora ser investigadas, tendo a Polícia Judiciária estado no local onde foi encontrado o primeiro corpo, segundo a Polícia Marítima, adiantando que “não há suspeitas de crime”.

As autoridades policiais ainda procedem à identificação dos dois corpos, indicou a Polícia Marítima, revelando que o corpo da mulher poderá ser de alguém que estava desaparecido desde quinta-feira, segundo informação via Polícia de Segurança Pública (PSP).