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A BBC corrigiu um artigo publicado há quatro anos pela BBC Arabic, que está online desde essa altura, depois de haver várias queixas apresentadas por um organismo pró-Israel que escrutina a cobertura mediática mundial dos temas relacionados com o conflito israelo-palestiniano. A decisão de corrigir o artigo foi tomada porque a BBC reconheceu que, embora dissesse que o Hamas tinha como objetivo acabar com a existência de Israel, não referia o antissemitismo em que o grupo assenta.

As queixas foram apresentadas pela CAMERA (Commitee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis) e, como explica o jornal The Telegraph, a BBC admitiu que a forma como a notícia estava escrita podia induzir os leitores em erro. O texto, que explorava as origens do Hamas, foi reformulado: a versão original do artigo BBA Arabic reconhecia que o Hamas tinha como objetivo a eliminação do estado de Israel mas não dizia mais. Agora, refere o ódio contra o judaísmo como um todo.

“A carta [do Hamas] de 1988 equipara o judaísmo como religião ao movimento sionista, sublinhando que o cerne do conflito é religioso, envolvendo os judeus no seu todo”, passou a estar escrito no texto. Antes, só se dizia que a carta “do Hamas estipulava, portanto, que ‘a Palestina histórica, incluindo o atual Israel, é uma terra para os muçulmanos’ e defendia a destruição do Estado de Israel. Esta posição foi uma das razões que levaram algumas pessoas a acusá-lo de antissemitismo desde o início”.

O mesmo The Telegraph revelou no mês passado um memorando interno enviado aos membros do conselho de administração da BBC, por um antigo consultor editorial independente, que alertava para “um desejo constante de acreditar no pior sobre Israel” por parte de alguns funcionários da estação.

No memorando, Michael Prescott acrescentou que a BBC Arabic, em particular, tentou “minimizar o sofrimento israelita e retratar Israel como o agressor” no conflito desencadeado pelos ataques do Hamas, a 7 de outubro de 2023.

A BBC já anunciou que irá rever a sua cobertura do Médio Oriente depois de admitir múltiplos problemas na sua cobertura da guerra em Gaza. A estação reconheceu que precisa de “aprender com os erros” depois de terem vindo a público as alegações de parcialidade.

O caso surge na mesma altura que o Presidente norte-americano exige uma indemnização de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros) da BBC, num processo contra a estação pública britânica, que acusa de difamação por uma edição de vídeo enganadora. “Eles literalmente colocaram palavras na minha boca“, queixou-se Trump.

“A BBC tem um longo historial de enganar o seu público na cobertura do Presidente Trump, ao serviço da sua agenda política de esquerda”, acrescentou.