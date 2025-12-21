A Polícia Judiciária (PJ) deteve neste domingo no Porto o advogado Paulo Topa, confirmou à Lusa fonte da polícia, tendo a diligência ocorrido no âmbito de uma investigação por desvio de fundos. A detenção do advogado foi inicialmente noticiada pela SIC Notícias, que refere que o mandado foi emitido porque as autoridades consideraram haver risco de fuga para o Brasil. Segundo a SIC, Paulo Topa foi detido no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando chegava de Casablanca, Marrocos.

Paulo Topa será ouvido no primeiro interrogatório judicial nas 48 horas após a detenção, o que deverá ocorrer até terça-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Segundo fonte da PJ, o interrogatório ainda não se encontra agendado.

Esta é a terceira vez que Paulo Topa terá sido detido. Em abril, quando foi anunciada a investigação aos alegados desvios de fundos em processos de insolvência de mais de 10 milhões de euros, o advogado tinha sido detido. Libertado acabou novamente detido em julho e, agora, uma terceira vez.

A investigação foi conhecida em abril. O advogado Paulo Topa é considerado pela PJ como o principal responsável pela “atuação concertada” dos quatro arguidos, detendo cerca de 50 empresas que seriam testas de ferro para o desvio dos fundos, numa quantia que rondará aos 10 milhões de euros. Esta semana a SIC divulgou uma reportagem com esta investigação.

No site da Ordem dos Advogados, a cédula profissional de Paulo Topa surge como estando inativa.