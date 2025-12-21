Primeiro no masculino, agora no feminino. O dérbi em Alvalade entre Sporting e Benfica, que terminou com um empate a um nos minutos finais, acabou num clima de fair play entre as duas equipas mas nem por isso os ânimos exaltados que têm marcado o futebol nacional tiveram um dia de descanso. Mais um dia de jogos, mais um dia de comunicados, mais críticas à arbitragem portuguesa pelas decisões que são tomadas.

“Dois pontos perdidos pelo Benfica devido a erros de arbitragem. Uma vez mais. Até no feminino! Um golo mal anulado ao Benfica, com as imagens a deixarem claro que não há fora de jogo e com as linhas do VAR a serem colocadas de forma errada. Já no final da partida, a total falta de vergonha: mesmo com o VAR a chamar a árbitra para rever a decisão de marcar penálti, o resultado foi o mesmo de sempre e o Sporting escapa a mais uma derrota com ajuda da arbitragem”, advoga o comunicado emitido pela formação da Luz, falando de um primeiro lance no quarto de hora inicial em que Anna Gasper viu um golo anulado por alegado fora de jogo no início do lance e de uma grande penalidade nos minutos finais de Ucheibe e Catarina Amado sobre Carolina Santiago que levou o VAR a chamar a árbitra que decidiu manter na mesma a decisão.

Dois pontos perdidos pelo Sport Lisboa e Benfica devido a erros de arbitragem. Uma vez mais. Até no feminino! Um golo mal anulado ao Benfica, com as imagens a deixarem claro que não há fora de jogo e com as linhas do VAR a serem colocadas de forma errada. Já no final da… pic.twitter.com/rF37fR8O7K — SL Benfica (@SLBenfica) December 21, 2025

“É preciso que quem dirige o futebol português assuma, de uma vez por todas, as suas responsabilidades e atue. Estão a descredibilizar, por completo, a indústria do futebol em Portugal. Um jogo que deveria ter terminado com a vitória do Benfica por 2-0 acaba empatado. Um jogo que deixaria o Benfica com oito pontos de avanço no Campeonato”, acrescentou o mesmo texto emitido este domingo pelo Benfica.

“Ambas as equipas falharam alguns golos, o Sporting também tem as suas oportunidades, temos de ser honestos. Ainda assim, acho que tivemos mais. Na primeira parte, fizemos um golo… Não vou falar de arbitragem mas acabou por ser factual, uma precipitação da equipa de arbitragem que acontece. Também cometi erros, se calhar por isso é que empatámos. Mas é uma precipitação que nos tira um golo limpo. Depois, outros golos limpos também temos de fazer. Isto vai dando vida a um adversário que ainda estava na esperança de conseguir empatar. Acabam por fazer um golo num lance não lhe vou chamar fortuito mas algo caído onde já não esperávamos”, tinha criticado antes o técnico da equipa, Ivan Baptista.

De recordar que, na passada quinta-feira, o Benfica já se tinha insurgido contra a atuação do árbitro João Pinheiro no encontro entre Santa Clara e Sporting nos oitavos da Taça de Portugal, em concreto a grande penalidade que demorou 12 minutos a ser ajuizada em período de descontos e que valeu o empate aos leões antes da vitória no prolongamento quando os açorianos já estavam reduzidos a dez unidades.

“Mais um episódio escandaloso. O que se passou neste jogo da Taça de Portugal nos Açores é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. 12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez. No mesmo campo onde o ano passado uma grande penalidade clara e evidente contra o Sporting nem mereceu a atenção do VAR e onde, já esta época, venceu com um canto fantasma. Fenómenos que acontecem sempre que o Sporting não está a ganhar. É preciso que alguém seja responsável por este descrédito total que está a matar o futebol português. Não vale a pena esta densidade no calendário se as competições forem decididas antes de começarem”, apontou.

Mais um episódio escandaloso. O que se passou neste jogo da Taça de Portugal nos Açores é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. 12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez. No mesmo campo onde… — SL Benfica (@SLBenfica) December 18, 2025

“Boa noite a todos. As minhas desculpas por este pequeno atraso, mas estive lá fora a ver mais um escândalo do futebol português e estive à espera que o árbitro desse penálti. Mas como a festa hoje é nossa, e só nossa, foquemo-nos em nós…”, comentou Rui Costa no discurso da festa de Natal do clube.