Lamelas

Rua Candido da Silva 55A, 7520-437. Dia 31 de dezembro, jantar a 145 euros por pessoa com vinhos incluídos. Reservas através do 924 060 426 ou lamelasrestaurante.com.

É com o mote “produtos locais, sabores do mundo” que a chef Ana Moura convida a entrar em 2026 a partir da mesa do Lamelas. O restaurante de Porto Covo tem um menu especialmente preparado para a passagem de ano que arranca com os produtos locais para uma viagem pelos aromas, especiarias e temperos de outros lugares. Pelo valor de 145 euros por pessoa, com a harmonização vínica incluída, o último jantar de 2025 começa com o típico pão alentejano servido com azeite e manteiga de algas e com o pão com chouriço. Nas entradas, a chef Ana Moura vai preparar um enchido de peixe, com tomatilho e ouriço, uma massa tenra e sardinha de Sines em conserva e uns arancini de abóbora e queijo de cabra da Queijaria da Chada. Nos principais, o mar continua a tomar conta com a lula, caril de Goa e cebola, a salada de algas, harissa e almece, a ostra, limão e aipo, o peixe porco, couve coração e milho, a abrótea, cogumelos do Alentejo e salsa e a Vieira, noisette e linguiça. Para terminar o ano bem doce há ainda sorvete de salsa e castanha, pistachio e chocolate.

▲ O Lamelas é o projeto autoral e familiar da chef Ana Moura em Porto Covo

Áurea

R. Áurea 183, 1100-063 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 340 euros por pessoa com vinhos incluídos. Reservas através do 924 752 244.

É à beira do Terreiro do Paço — que todos os anos é iluminado pelo fogo de artifício de ano novo — que o Áurea tem preparado um menu especial. Antes das 12 badaladas, o restaurante do Hotel Art Legacy vai presentar os convidados com animação de dj e momentos musicais de saxofone acompanhados por um desfile de pratos preparados pelo chef executivo André Serra. O menu tem o valor de 340 euros por pessoa, com pairing de vinhos incluído, e começa com o naan e o caco acompanhados por uma manteiga dos Açores e dip de king crab. Segue-se os snacks bao com ouriço do mar, niguiri de wagyu e cone de tártaro de toro para depois chegarem as entradas: ceviche de gamba da costa e gyoza de carabineiro. Os principais fazem-se com a feijoada de lavagante e o wagyu com trufa e fois gras, terminados depois com uma goma de champagne.

▲ O Áurea é o restaurante do Hotel Art Legacy, na rua Áurea

Ryoshi

Rua da Boavista 108, 1200-262 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 75 euros por pessoa sem bebidas. Reservas através do 963 488 779 ou ryoshi@groupemar.com.

O Natal já terá passado por esta altura mas a famosa rabanada do chef Lucas Azevedo continua por lá, convidada de honra antes das 12 badaladas soarem. Será a sobremesa do menu de passagem de ano que o chef do Ryoshi tem planeado para aquela noite passada na rua da Boavista, no Cais do Sodré. Antes de chegarmos à tão esperada rabanada, há que provar o couvert de camarão, o croquete de edamame com presunto, a gyosa de carne de vaca com molho fricassé, a gamba violeta com hirizake, o oshizushi de atum, o temaki de caranguejo e kimiso e a Katsusando. O menu tem o valor de 75 euros por pessoa sem bebidas incluídas.

▲ No Ryoshi, o chef Lucas Azevedo vai preparar o último jantar do ano GONCALO F SANTOS

M’AR De AR Muralhas

Tv. da Palmeira 4, 7000-546 Évora. Dia 31 de dezembro, jantar e estadia a partir de 353 euros por pessoa. Reservas através do 266 739 302.

Abraçado pelas muralhas medievais de Évora, o hotel M’AR De AR Muralhas preparou uma programação especial de ano novo que conta com um espetáculo de fogo de artifício sobre aquele monumento secular. A partir de 353 euros por pessoa, o hotel sugere viver o réveillon com estadias de duas a quatro noites em quartos duplos, triplos ou single, e começar a celebrar o ano novo com um espetáculo de música ao vivo logo no dia 30, que antecede o jantar especial de passagem de ano criado pelos chefs António Nobre e Luís Lopes, no qual se destaca o tataki de salmão, a raia corada e o tornedó de novilho, rematados pelo encanto de outono. Porque a primeira noite do ano é verdadeiramente longa, será ainda servida uma ceia de ano novo que vai do leitão assado ao presunto pata negra, acompanhada por bar aberto. No dia a seguir, o almoço buffet de ano novo faz-se com canja de galinha do campo, bacalhau alimado ou o lombinho de porco Ibérico com migas de mogango.

▲ O M’AR De AR Muralhas convida a jantar e a pernoitar no hotel Shout Estudio

Boubou’s

R. do Monte Olivete 32A, 1200-280 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 195 euros por pessoa com vinhos incluídos. Reservas através do site do restaurante.

A chef Louise Bourrat preparou para a noite da passagem de ano um menu que se apresenta como uma celebração gastronómica no Boubou’s. A começar está uma ostra da casa, escalfada e servida com espuma de pinheiro, seguida de três snacks: mexilhão em escabeche, aioli de açafrão e limão fermentado, parfait de fígado de frango fumado, pele de frango crocante e creme de milho, e pão de milho com chipotle e caviar de esturjão branco. Como em qualquer mesa portuguesa, não vai faltar o momento do pão, com pão de brioche com chouriço, pão de massa mãe feito com trigo barbela e crackers produzidos com as sobras do pão. Inspirado nas viagens da chef pela América Latina, segue o ceviche de batata doce com leche de tigre de coco e lima kaffir e o hamachi com ponzu, arroz e trufa negra fresca, com um pé no Oriente. Para partilhar há paleta de borrego assado com condimentos orientais e pão fino, seguigo depois do valencay com abóbora e tahoom que antecede a sobremesa que deu a Louise Bourrat a vitória do Top Chef França 2022: gelado de alho negro, miso, trigo sarraceno e trufa.

▲ O jantar do Boubou's tem o valor de 195 euros com vinhos incluídos Henrique Isidoro

After Dark

R. do Monte Olivete 73, 1200-244 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 130 euros por pessoa com vinhos incluídos. Reservas através do site do restaurante.

Uns passos mais acima, na mesma rua, vive-se o ano novo com um conceito diferente. O After Dark, que toma o lugar das sandes da Boubou’s, apresenta um menu de 10 momentos preparados pelo chef Matheus Martins, que vem combinar pratos asiáticos com vinhos e saquês. A começar está a ostra, yuzu e uvas-do-mar, seguida de vieiras curadas em kojimai e sal de robalo e do shiso, kasuzuke e umeboshi. O jantar continua com o trio de niguiris (de otoro, hamachi e wagyu), o carabineiro com manteiga de alho negro, o karaage de frango com pimenta sancho, o sando de porco Ibérico e o tataki de wagyu com glaze de doenjang, um molho coreano salgado. Em homenagem ao ritual japonês de ano novo, segue-se um sorvete de O-toso, terminando depois com um tiramisu de matcha com sakura.

▲ O After Dark é o izakaya do Boubou's Sandwich Club cecile lopes

Palacete Severo

R. de Ricardo Severo 21, 4050-460 Porto. Dia 31 de dezembro, jantar por 290 euros por pessoa, e dia 1 de janeiro, das 14h30 às 22h30, a 70 euros por pessoa. Reservas através do site do hotel.

É sob o mote “The Gentle Art of Holidays” que o Palacete Severo, no Porto, vai receber os seus convidados ao longo do mês de dezembro. Para terminar bem, o mote arrasta-se à celebração da passagem de ano com um jantar exclusivo de 11 momentos assinados pelo chef Tiago Bonito, que começa com um welcome cocktail no Bar Severo. Pelo valor de 290 euros por pessoa, com o pairing de vinhos incluído, conta com cinco entradas: castanha martainha, vinho madeira e avelã; truta boticas, anchovas e yuzu kosho; frango piripíri, alho e limão; sapateira, gamba vermelha e molho XO; e ouriço do mar, vieira e jalapeño. Os principais fazem-se protagonistas com o atum rabilho, caviar oscietra e wasabi, o lavagante azul, caril verde, coco & citrinos, o pregado, raiz de salsa, cenoura e aneto e o novilho nacional, beringela & miso e trufa negra. Antes do champagne — que chega à meia noite — há ainda tempo para adoçar a experiência com a tangerina, sabugueiro e mascarpone e o chocolate do equador, fava tonka e whisky fumado. Já no primeiro dia de 2026, o hotel convida a acordar mais tarde a aproveitar um menu que vai das 14h30 às 22h30 e que conta com sugestões como ostras, sopa de peixe e marisco, polvo assado, perna de borrego e tártaro de atum.

▲ O menu de ano novo do Palacete Severo é assinado pelo chef Tiago Bonito

Fama d’Alfama

Rua do Terreiro do Trigo 80, 1100-604 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 160 euros por pessoa. Reservas através do 21 886 2609, 926 122 260 ou famadealfama@gmail.com.

É com fado a soar pela noite adentro que o Fama d’Alfama convida a passar a passagem de ano. Ao som de João Nunes, Joana Amendoeira e Filipa Vieira vai ser servido um menu que arranca logo com um welcome drink à base de Gin, Martini ou Moscatel, seguido do tradicional couvert, dos camarões ao alho e piri-piri, dos pastéis de bacalhau, dos pimentos padrón e da tábua de queijos e enchidos. Nos principais, a típica comida portuguesa continua a fazer-se sentir com o clássico bacalhau à lagareiro e os lagartos de porco preto. Há ainda tempura de polvo, camarão tigre, bife do lombo com molho chimichurri e uma alternativa vegetariana com tempura de courgette. Para terminar, antes do bolo de rainha e do espumante acompanharem a contagem decrescente para 2026, será ainda servida uma mousse de chocolate e um cheesecake de frutos vermelhos.

▲ O jantar de ano novo do Fama d'Alfama vai ser acompanhado de fado

Renaissence Porto Lapa Hotel

R. de Cervantes 169, 4050-289 Porto. Dia 31 de dezembro, jantar a 255 euros por pessoa. Reservas através do 22 976 9810.

Entrar em 2026 com um circo contemporâneo de performances artísticas e uns canapés para picar? É esta a proposta do Renaissence Porto Lapa Hotel para a passagem de ano. Intitulado de “The Greates New Year at Renaissence”, o réveillon deste hotel da invicta começa com um cocktail de boas vindas que antecede o jantar de gala composto por seus momentos. O menu abre com tártaro de vieira com caviar Beluga, yuzu e amêndoa torrada, seguido de carabineiro com funcho, limão e presunto ibérico, pargo com flor de courgette, kalamata e molho de champanhe e lombo de Wagyu com trufa, aipo e kale. Já o capítulo doce divide-se em dois tempos: chocolate branco caramelizado com lima caviar e chocolate negro com cereais e noz pecan. Tudo isto acompanhado de atuações de acrobatas, animadores e personagens temáticas, que vão entreter a noite ao som de uma banda ao vivo. Já depois da meia noite, será o dj a tomar conta das primeiras horas do ano.

▲ O Renaissence vai celebrar o “The Greates New Year at Renaissence” FRED_SABLON ALL_RIGHT_RESERVED

A Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel

R. da Sra. da Rosa 3, 9500-450 Ponta Delgada. Dia 31 de dezembro, jantar a 160 euros por pessoa, com pairig de vinhos incluído. Reservas através do 296 100 900.

Para celebrar o final do ano, a Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, preparou um jantar especial no Mirante Rooftop, de cozinha asiática, com um menu de sete momentos e sobremesa. Pelo valor de 160 euros por pessoa, com pairing vínico incluído, o jantar arranca com uma sopa de marisco japonesa à bulhão pato, seguida de sashimi de peixe da costa açoreana e trio de niguiris. De seguida surge o duo de gunkan de caranguejo real dos Açores, a tempura de peixe e marisco com molho amazu ponzu, o futomaki de unagui e ovas e peixe e o uramaki de bacalhau preto em demi miso. Antes das 12 badaladas chega ainda à mesa o crème brûlée de matcha com texturas, acompanhado por um licoroso.

▲ A Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel vai celebrar o ano novo no Mirante Rooftop

VidaMar Algarve

Rua da Boca da Alagoa Lote 1, 8200-424 Guia. Dia 31 de dezembro, jantar no Ocean a 240 euros por pessoa, com bebidas incluídas, e jantar no Primadonna a 285 euros, com bebidas incluídas. Reservas através do bookings@algarve.vdm.pt.

A sul, o VidaMar Algarve preparou duas sugestões para entrar em 2026. No Ocean, a passagem de ano faz-se com um jantar em formato buffet das 20h00 às 23h00 com uma seleção de canapés, saladas e sopas quentes para entrada e bacalhau com crosta de broa e nabiças salteadas, cabrito assado a baixa temperatura ou rack de novilho com crosta de ervas e mostarda para prato principal. Nas sobremesas há mil-folhas de caramelo e avelã, crème brûlée de fava tonka e café e filhoses com mel e especiarias. Depois da meia noite, a festa continua com música até às 3h00, acompanhada por caldo verde, pão com chouriço, mini pregos e churros. Já no Primadonna o réveillon celebra-se com um menu composto por oito momentos diferentes. A partir das 19h30 são servidas entradas, como tártaro de vitela com milho e topinambur, ostra com salicórnia, gnocco frito e gamba da costa ou ovas de truta com beterraba e lírio. O ravioli de lavagante com endro é o primeiro dos oito pratos principais, sendo que o último será o tournedos rossini. O final da refeição faz-se com sugestões doces e frescas, como a ricotta com tangerina e marsala ou um bombom de cereja amarena.

▲ O VidaMar Algarve tem duas sugestões para celebrar o ano novo

Origine Porto Gaia

R. do Gen. Torres 219, 4430-108 Vila Nova de Gaia. Dia 31 de dezembro, jantar a 240 euros por pessoa. Reservas através do 916 880 118 ou do reservas@caismebem.com.

O Origine Porto Gaia, a Tribute Portfolio Hotel, situado em Vila Nova de Gaia, vai comemorar a sua primeira época festiva com uma proposta gastronómica no restaurante Cais-me Bem com uma viagem aos anos 70, 80 e 90 para dar as boas-vindas a 2026. A partir das 19h30 será servido um jantar de seis momentos que vai desde o lavagante com vieira e caril ao foie com doce Teixeira, amêndoas e laranja, passando pelo robalo com algas, crustáceos e feijoada ou o veado reinterpretado num bife Wellington. Os paladares mais doces fazem-se notar através do duo de queijo com beterraba e mirtilos ou no entrement de fava tonka com chocolate branco e jus de frutos do bosque. Já a harmonização vínica faz-se com referências do Douro e da região dos Vinhos Verdes.

▲ O Origine Porto Gaia comemora este ano a sua primeira época festiva MATTHEW SHAW. ALL RIGHTS RESERVED

Casa da Companhia

R. das Flores 69, 4050-416 Porto. Dia 31 de dezembro, jantar a 185 euros por pessoa, com bebidas incluídas. Reservas através do fb@casadacompanhia.com ou info@casadacompanhia.com ou 22 976 10 20.

Para entrar em 2026 com o pé direito, a Casa da Companhia, Vignette Collection preparou um banquete de inspiração palaciana. Começa às 19h30 com um cocktail de boas-vindas e segue depois para a mesa, onde vai levar os convidados por uma viagem pelo receituário italiano, com o risotto al nero di seppia, finalizado com vieiras salteadas e redução de Prosecco, os medalhões de vitela com vinho Amorone, polenta cremosa e cogumelos selvagens salteados e a esfera de tiramisu de Champagne e chocolate quente. Antes da meia noite será servido um copo de espumante e as obrigatórias 12 uvas passas.

▲ A Casa da Companhia, no Porto, celebra o ano novo com um banquete de inspiração palaciana

Feitoria

Altis Belem Hotel & Spa, Doca do Bom Sucesso, 1400-038 Lisboa. Dia 31 de dezembro, 395 euros por pessoa, bebidas não incluídas. Reservas através do restaurantefeitoria@altishotels.com.

É à beira do Tejo que o chef André Cruz vai preparar o último jantar do ano do Feitoria. Com um menu de assinatura desenhado especialmente para a passagem de ano, o chef do restaurante com uma estrela Michelin despede-se de 2025 com propostas que conjugam os aromas de inverno com os sabores da tradição, num encontro entre o mar e a terra. Assim, sugere lírio curado com louro, citrinos e rábano, empada de borrego do Alentejo, molho de iogurte e ras el hanout, grissini e trigo-barbela com presunto pata negra e cebolinho e pão de fermentação lenta com manteigas de ovelha e de vaca DOP. Para os principais, André Cruz vai preparar um camarão da costa, citrinos e ervas helófitas, um bacalhau, texturas de batata, couve lombarda e estufado de cebola caramelizada, um cherne e carabineiro com fricassé de espargos brancos, arroz de berbigão, limão, coentros e molho “Bulhão Pato” e uma presa do Alentejo com Cuscos de Vinhais, coração de couve grelhada em pimentão caseiro e molho Madeira. A finalizar, é a chef pasteleira Idália Nunes quem entre em cena com o chocolate, citrinos, caramelo salgado e gelado de boletos selvagens.

▲ O jantar de passagem de ano do Feitoria tem o valor de 395 euros por pessoa LUIS DURAN

Hotel Next

R. Carvalho Araùjo 8, São Martinho, 9000-022 Funchal. Dia 31 de dezembro, jantar de gala com rooftop party a 350 euros por pessoa. Reservas através do reservations.next@savoysignature.com.

Ainda na onda de O Feitiçeiro de Oz, o Hotel Next, no Funchal, vai convidar Elphaba e Glinda para celebrarem o ano novo com os convidados. Com o tema Wicked, o jantar de passagem de ano vai contar com seis performers que entrelaçam dança, teatro e música num espetáculo a verde e rosa. Quanto ao menu, apresenta-se como um buffet de gala com sugestões frias e quentes: há canapés, sushi, saladas, peixe, carnes e comida de conforto. Depois do jantar, a festa segue para o rooftop onde será celebrada a meia noite, com vista para o fogo de artifício mais icónico de Portugal.

▲ O Hotel Next, no Funchal, vai ter vista sobre o fogo de artifício de ano novo da ilha JOSE BONITO FOTOGRAFO

Food Circle

Sublime Comporta, 7570-337 Grândola. Dia 31 de dezembro, jantar a 450 euros por pessoa com vinhos incluídos. Reservas através do 269 449 376.

É de lá que provêm os ingredientes preparados à frente dos clientes e são esses os protagonistas do jantar especial de ano novo do Food Circle, o restaurante que fica no centro da horta do Sublime Comporta. A 31 de dezembro, os 14 lugares do restaurante serão ocupados por 14 convidados que viverão uma experiência de 11 momentos. A noite começa com ostra, pepino e lima caviar, seguida do miso, shimeli e nori, do lavagante azul, arroz e plâncton e do cabrito, mostarda e tangerina sanguínea. Nas sobremesas, o arroz doce, pinheiro e boleto abre o deslife de doces, que se seguem com o chocolate, café, amêndoa e baunilha e morgado, yuzu, champagne e vinho do Porto.

▲ O Food Circle é o restaurante que fica no centro da horta do Sublime Comporta

Casario

R. de Cima do Muro 61, 4050-200 Porto. Dia 31 de dezembro, jantar a 150 euros por pessoa sem vinhos e a 170 euros com pairing incluído. Reservas através do info@grancruzhouse.pt.

É com vista para o rio Douro e para a Ponte D. Luís I que os chefs Miguel Castro e Silva e José Guedes convidam a entrar em 2026. No Casario, no Porto, os dois vão preparar um menu especial que arranca logo com um cocktail de vinho do Porto antes de a entrada de peixe com dashi e algas entrar em cena. Nos principais, há linguado e vieira com creme de alho francês e novilho e arroz cremoso de cogumelos da temporada. Antes de chegarmos à meia noite, falta ainda a sobremesa: mil folhas de amêndoa com maçã, Porto e mascarpone.

▲ O Casario convida a celebrar o ano novo com um jantar a quatro mãos Luís Ferraz

Rocco

R. Ivens 14, 1200-227 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 380 euros por pessoa. Reservas através do 21 054 3168.

É inspirado no baile de máscaras de Veneza, e nos lendários salões da cidade italiana, que o Rocco convida a terminar o ano. O evento vai contar com máscaras ornamentadas e um dress code festivo formal para celebrar uma noite onde a gastronomia toma um lugar de destaque. O jantar começa com bellini e canapés, seguindo para um menu mediterrânico contemporâneo criado pelo chef Ricardo Bolas com pratos como carpaccio de carabineiro com caviar beluga, risotto de champagne e fileto di manzo al tartufo. Vinhos, champanhe e passas acompanham o brinde da meia-noite, seguido de bar aberto até às 2h00 e ceia. O menu tem o valor de 380 euros por pessoa mas a versão vegetariana fica pelos 300 euros.

▲ O ano novo no Rocco tem como tem o baile de máscaras de Veneza

O Jardim Sr. Lisboa

R de S. Bento 202, 1200-816 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 85 euros por pessoa. Reservas através do ojardimreservas@gmail.com.

Aquele jardim escondido por São Bento vai receber amigos e clientes para uma celebração de ano novo bem gastronómica. O Jardim Sr. Lisboa tem preparado um menu que arranca com o brioche crocante com carabineiro e caviar oscietra, seguido pela corvina no carvão com molho beurre blanc, pelo cabrito de leite com couve portuguesa e pelo arroz de forno com enchidos do Alentejo. No final, chega uma pavlova com frutos vermelhos. O restaurante vai funcionar das 19h00 às 21h00 (70 euros por pessoa), e das 21h30 às 00h00 (85 euros por pessoa). O segundo turno do dia 31 inclui passas e espumante à meia-noite para brindar ao novo ano.

▲ No dia 31 de dezembro, O Jardim vai funcionar das 19h00 às 21h00 (70 euros por pessoa), e das 21h30 às 00h00 (85 euros por pessoa)

Bairro Alto Hotel

Praça Luís de Camões 2 5º Piso, 1200-243 Lisboa. Dia 31 de dezembro, jantar a 450 euros por pessoa. Reservas através do bahr@bairroaltohotel.com ou 213 404 253.

Tal como acontece todos os anos, o Bairro Alto Hotel volta a convidar amigos e clientes para uma passagem de ano com vista privilegiada para o rio Tejo — e para o fogo de artifício que estala à meia noite. É ao som do duo de jazz na Mezzanine ou da música do DJ no rooftop que os convidados entram com o pé direito em 2026. No BAHR & Terrace, o jantar arranca às 19h30 com um snack de outra e citrinos do Algarve que abre o apetite para a lula dos Açores, o cherne com percebes fumados e o wagyu com raízes, alface e pinhão. Para adoçar a última noite do ano, há amêndoas com trufa e mel. O jantar tem o valor de 450 euros por pessoa, com o acesso à festa, bar aberto e ceia incluídos. Para quem optar por um jantar menos formal, o Bairro Alto sugere ainda o cocktail dinnatoire que vai decorrer das 22h00 às 2h00 no rooftop e tem o valor de 240 euros por pessoa.