A cidade do Entroncamento inaugura na terça-feira a nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), obra que representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros e que o presidente da câmara considera “estruturante” para o concelho.

O presidente da autarquia, Nelson Cunha (Chega), sublinhou esta segunda-feira a relevância do equipamento no reforço da segurança da cidade, uma das bandeiras da sua campanha eleitoral para o primeiro mandato à frente daquele município do distrito de Santarém.

“A inauguração da nova esquadra da PSP no Entroncamento representa um momento de enorme importância para o concelho. Trata-se de um investimento estruturante que reforça a presença do Estado no território e traduz um compromisso claro com a segurança, a proximidade e a dignidade do serviço público prestado à população”, afirmou.

Segundo Nelson Cunha, a nova infraestrutura permitirá dotar a PSP de melhores condições de trabalho, adequadas às exigências operacionais atuais, garantindo uma “resposta mais eficaz, célere e próxima” dos cidadãos.

“Um espaço moderno e funcional é também um sinal de reconhecimento pelo papel fundamental que os agentes desempenham diariamente na proteção de pessoas e bens, na prevenção da criminalidade e na promoção da tranquilidade pública”, acrescentou o autarca.

O presidente da câmara destacou ainda o impacto simbólico da nova esquadra no concelho, reforçando a confiança da população nas instituições e a perceção de segurança no espaço público.

“Para o Entroncamento, esta inauguração valoriza a cidade como um território organizado, cuidado e preparado para o futuro. A segurança é um pilar essencial da qualidade de vida e do desenvolvimento local, e esta nova esquadra constitui um passo firme nesse caminho”, referiu.

A nova esquadra, localizada junto ao centro de saúde do Entroncamento, integra-se no investimento global destinado a melhorar infraestruturas, equipamentos e modernizar as condições de trabalho das forças de segurança, financiado pela Administração Central e enquadrado no Contrato de Cooperação Interadministrativo assinado entre a Câmara Municipal, o Ministério da Administração Interna e a PSP.

O município cedeu o espaço em regime de comodato após a conclusão da obra.

Além de dotar a cidade de um espaço moderno, Nelson Cunha apontou a necessidade de reforço de efetivos da PSP.

Atualmente, a esquadra dispõe de 20 agentes distribuídos por cinco equipas, mas áreas críticas como Trânsito e Investigação Criminal apresentam carências significativas.

“No domínio do trânsito, não existe efetivo especializado para fiscalização rodoviária e gestão de acidentes. Na investigação criminal, apesar de o volume processual ser o mais elevado do distrito, o efetivo permanece aquém do necessário, dificultando uma resposta célere e eficaz”, explicou.

O autarca revelou que, no âmbito do projeto “Parlamento Próximo”, já solicitou ao presidente da Assembleia da República a possibilidade de reforço dos agentes na esquadra do Entroncamento, de forma a garantir que a infraestrutura funcione com plena capacidade operacional e que os cidadãos beneficiem de um serviço de segurança pública adequado às exigências atuais.

A construção da nova esquadra, que contou com a presença do então ministro da Administração Interna na cerimónia de lançamento da primeira pedra, foi iniciada em outubro de 2023, com um prazo de execução de 15 meses, e visa dotar a PSP de meios técnicos e humanos necessários às especificidades da cidade, cumprindo uma necessidade identificada há mais de 20 anos.