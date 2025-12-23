O chefe de estado do exército líbio, Mohammed ‍Ali Ahmed al-Haddad, morreu numa queda de avião perto da capital da Turquia, Ancara, esta terça-feira. A queda do avião que levava o representante tinha sido avançada pelas autoridades turcas, tendo a morte do responsável sido confirmada depois pelo primeiro-ministro da Líbia, Abdul Hamid Dbeibeh, citado pela Al Jazeera.

O jato privado que levava Ahmed al-Haddad tinha levantado voo no aeroporto Esenboğa, na capital turca, pelas 20h10 na hora local (17h10 em Lisboa), com destino a Tripoli, contou o ministro da Administração Interna da Turquia, Ali Yerlikaya, na rede social X. Porém, continuou, “às 20h52 [17h52], perdeu-se o contacto com a aeronave“.

Entretanto, Yerlikaya confirmou noutra publicação confirmou que os “destroços do avião” foram encontrados a dois quilómetros a sul da vila de Kesikkavak, na região de Haymana, a cerca de 74 quilómetros de Ancara.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

O primeiro-ministro líbio lamentou “o acidente trágico” que vitimou o chefe militar e os outros quatro oficiais líbios que viajavam a bordo. “Esta grande tragédia é uma grande perda para a nação, para as forças armadas e para todo o povo, pois perdemos homens que serviram o seu país com sinceridade e dedicação e que eram um exemplo de disciplina, responsabilidade e compromisso nacional”, acrescentou Abdul Hamid Dbeibeh.

O caso está agora a ser investigado pela justiça turca, que colocou quatro procuradores à frente do processo, indicou o ministro da pasta, Yılmaz Tunç, na rede social X.