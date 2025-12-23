O Presidente timorense, José Ramos-Horta, pediu esta terça-feira que a unidade e a paz sejam um “alicerce inabalável” de Timor-Leste, numa mensagem dirigida à população por ocasião das celebrações do Natal e do Ano Novo.

“Ao longo deste ano de 2025, continuamos a nossa caminhada como um só povo, enfrentando desafios com resiliência e celebrando os nossos progressos com unidade”, pode ler-se na mensagem divulgada à imprensa.

“Como vosso Presidente, a minha oração de Natal é para que essa unidade nacional e a paz duradoura sejam o nosso alicerce inabalável. Estendamos a mão aos que estão sós, apoiemos os que mais precisam e acolhamos todos com o coração aberto que é o verdadeiro espírito de Natal”, salientou o também prémio Nobel da Paz.

Na mensagem, José Ramos-Horta pede ainda que o riso das crianças “continue a ser o som da promessa” da nação e que os idosos sejam “honrados e envolvidos com amor e respeito”.

“Ao olharmos para o Ano Novo, levemos connosco a luz do Natal. Que ela oriente as nossas ações para uma maior justiça, uma compaixão mais profunda e um desenvolvimento sustentável para todos. Juntos, continuemos a construir um Timor-Leste onde cada cidadão possa prosperar com dignidade e em paz”, acrescenta o Presidente timorense.

Mais de 90% dos cerca de 1,3 milhões de timorenses são católicos.