A Índia decidiu conceder autorização a duas novas companhias aéreas para que possam entrar no seu mercado, uma decisão tomada depois do cancelamento de voos da IndiGo, que paralisou o transporte aéreo no país.

O anúncio foi feito na terça-feira pelo ministro da Aviação Civil, Ram Mohan Naidu, através de uma publicação na rede social X, onde escreveu que foi concedido um “certificado de não objeção” às companhias aéreas Al Hind Air e FlyExpress.

Também a companhia aérea Shankh Air passa a operar no país, sendo que esta já tinha o certificado de não objeção.

O objetivo é, escreveu o responsável pela pasta da aviação, “incentivar mais companhias aéreas na aviação indiana, que está entre os mercados de aviação com crescimento mais rápido do mundo”.

A medida surge na sequência da ordem dada pela Direção Geral de Aviação Civil para redução de 5% de atividade da IndiGo, que representa 60% do mercado, e depois de esta companhia ter cancelado centenas de voos durante uma semana, o que afetou a atividade dos principais aeroportos do país.

O colapso da IndiGo, com o cancelamento de centenas de voos, deveu-se à falta de pilotos e, segundo a agência EFE, ao facto de a empresa não ter adotado uma norma que impedia a substituição dos dias de descanso semanais por dias de licença.